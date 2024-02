Werbung

Erst zu Beginn des letzten Jahres traute sich Anker mit seiner SOLIX-Produktpalette in dem Markt mit sogenannten Balkonkraftwerke. Die Nachfrage ist nach wie vor ungebrochen, weshalb auch Anker von diesem Trend profitieren wollte. Offenbar mit Erfolg, denn das Sortiment des Herstellers ist seit damals und den Vorstellungen auf der IFA 2023 weiter gewachsen. So präsentiert der Hersteller passend zum Start in die hellere Jahreszeit, neue Anker SOLIX Bundles. Neben den bisherigen Sets mit einem oder zwei Modulen, gibt es nun auch welche mit vier Solarpanels in einem Komplettpaket. Die Module lassen sich mit den in den Bundles enthaltenen Anker SOLIX Solarbanks und einem Wechselrichter verbinden, um so stets das Maximum an Energie aus der Sonne extrahieren zu können.

Den Anfang macht das Anker SOLIX RS40B. Die Standard-Variante bietet vier Photovoltaik-Module mit je 410 W und einer Effizienz von 23 Prozent. Die Module können dabei zusammen eine maximale Leistung von bis zu 1.640 Watt liefern. Bis zum 29. Februar 2024 ist das Paket (UVP: 3.199 Euro) zum Start um 25 % reduziert und somit zwei Wochen lang für 2.399 Euro erhältlich.

Das Anker SOLIX RS40P bietet vier monokristalline Solarpanels, die jeweils 445 W und einen Wirkungsgrad von 25 % haben, laut Hersteller. In der Theorie können so bis zu 1.780 W erzeugt werden. Zudem besitzt es durch die IBC-Technologie kaum sichtbaren Linien, was einer ansprechenden Optik dienlich sein soll.

Dieses Paket gibt seinerseits bis zum 29. Februar 2024 mit einem 25 % Rabatt zu erwerben, was eine Ersparnis von 1.000 Euro bedeutet (2.999 statt 3.999 Euro).

Das Anker SOLIX RS50P ist das leistungsstärkste Bundle mit je 540 W pro Solarpanel und insgesamt 2.160 W Gesamtleistung bei vier Modulen mit 23 % an Effizienz. Die höhere Energieaufnahme ermöglicht hier die größere Aufnahmefläche. Mit seinen erweiterten Maßen ist das Set für die Verwendung auf Flachdächern oder freien Flächen auf der Terrasse oder im Garten gedacht. Auch dieses Komplettpaket gibt es vergünstigt bis Ende des Monats für 2.699 Euro, statt für 3.499 Euro.

Damit an der eingeheimsten Energie so schnell nichts verloren geht, können zwei Anker SOLIX Solarbanks die nicht direkt genutzte Energie speichern. Zusammen können sich im Verbund so bis zu 3.200 Wh erzeugen lassen, womit je nach Nutzungsverhalten ein ganzer Tag an Energiebedarf abgedeckt werden kann. Die LFP-Akkutechnik will dabei für eine lange Lebensdauer sorgen. Mindestens 6.000 Ladezyklen sollen mit der staubdichten und Regenwasser-resistenten Solarbank möglich sein.

Neben den vier Panels ist im Lieferumfang immer der Anker SOLIX MI80-Wechselrichter enthalten. Aktuell speist er bis zu 600 W in den heimischen Stromkreislauf ein, bis die Bundesregierung die für dieses Jahr erwartete Erhöhung auf 800 W final freigibt. Sobald der Startschuss erfolgt, soll das auf 600 W gedrosselte System per "Over the Air"-Update auch mit 800 W betrieben werden können.