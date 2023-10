Werbung

Medion erweitert seine Produktpalette im Bereich der Haushaltsroboter und hat mit dem X10 SW einen neuen smarten Saugroboter mit Wischfunktion vorgestellt. Das Gerät versucht eine Kombination aus komfortabler Reinigungsleistung und erschwinglichem Preis zu sein und sortiert sich damit im Einstiegs-Segment der Saugroboter ein.

Ausgestattet ist der X10 SW mit einer Lasernavigation, mit der der Haushaltshelfer stets den Überblick über seine Umgebung behalten soll. Die Bedienung per App möchte zudem eine simple Steuerung der Putzabläufe ermöglichen. Mit seinem niedrigen Einführungspreis von unter 200 Euro, inklusive zusätzlicher Ausstattung, will sich der X10 SW von den anderen Modellen in seiner Preisklasse abheben. Neben der Bedienung mit der App unterstützt der Saugroboter auch die Steuerung mittels Sprachassistent (Alexa und Google). Das Gerät soll, wie die Modelle der Konkurrenz, seine Wischleistung an unterschiedliche Bodenbeläge anpassen können, um so stets ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen. Für Allergiker könnte das Gerät zudem deshalb interessant sein, weil im Inneren ein H13-Filter verbaut wurde, der selbst kleinste Partikel aus der Luft filtert soll.

Die Akkulaufzeit des X10 SW soll laut Aussagen Medions soweit ausreichen, dass damit problemlos mehrere Stockwerke abgearbeitet werden können. Um seine Effizienz zu steigern soll der X10 SW die Wohnfläche zudem aufteilen und eine raumspezifische Reinigung vornehmen. Über die App lässt sich die Wischleistung noch auf den jeweiligen Untergrund abstimmen. Mithilfe der No-Go-Zonen-Funktion können Räume oder Bereiche auch ganz gesperrt werden, in denen beispielsweise viele Kleinteile auf dem Boden liegen. Teppiche soll der Roboter ebenfalls automatisch erkennen können und seine Saugleistung entsprechend daran anpassen, um diese effektiv zu reinigen. Mit einer Motorsaugleistung von angegebenen bis zu 2.700 Pa und einer Betriebszeit von bis zu 120 Minuten (abhängig vom gewählten Modus) möchte der X10 SW eine zuverlässige Haushaltshilfe darstellen.

Der Medion X10 SW ist ab sofort im Medion-Shop zum Einführungspreis von 199,95 Euro erhältlich.