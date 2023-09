Werbung

Mit der neuen Tapo C325WB möchte TP-Link eine Überwachungskamera für den Außenbereich anbieten, die durch eine Kombination aus Nachtsicht und verhältnismäßig niedrigem Anschaffungspreis auffallen möchte.

Die C32WB soll mit ihrem F1.0-Objektiv mit Superblende vier Mal soviel Licht einfangen, wie Geräte die auf ein F2.0-Objektiv setzen. Zusätzlich verfügt die Kamera über einen 1/1,79-Zoll-Sensor, der mit seiner großen Zielfläche über eine deutlich höhere Lichtempfindlichkeit als normale 1/2,7-Zoll-Sensoren verfügen will. Beide Faktoren sind wichtige Elemente bei der Farbwiedergabe bei schwachen Lichtverhältnissen. Sie sollen sicherstellen, dass die C325WB auch unter widrigen Bedingungen brauchbare Farben wiedergeben kann und im Vergleich zu anderen Vollfarbkameras, die auf Scheinwerfer oder Flutlicht setzen, klare und kontrastreiche Bilder erzeugen kann.

Die von Tapo eigens entwickelten Bildoptimierungsalgorithmen sollen die Hardware der C325WB zudem mit HDR, lokalem Tone Mapping, Lag-Reduktion, High-Gain Farboptimierung und mehr unterstützen, um auch in dunklen Nächten helle Bewegtbilder realisieren zu können.

HDR soll an dieser Stelle dafür Sorge tragen, dass sowohl dunkele Schattenbereiche als auch die Stellen im Bild, die besonders hell erleuchtet sind, in gleichmäßig hoher Detailtiefe und ohne Unter- oder Überbelichtung dargestellt werden können. Da die C325WB überdies ohne Schweinwerfer oder Flutlicht auskommt, sollen ihre Aufnahmen daher in der Regel frei von Reflexionen und Blendeffekten sein. Die hohe Auflösung von 2.688 x 1.520 Bildpunkten möchte ein scharfes Bild mit hohem Detailgrad garantieren.

Die KI-gestützte Objekt- und Bewegungserkennung der C325WB will zudem eine zuverlässige Personen-, Tier- und Fahrzeug-Erkennung ermöglichen und Benutzer bei Bedarf per Benachrichtigung über erkannte Objekte informieren. Das Sichtfeld der Kamera beträgt zudem 127°.

Die Kamera kann sowohl per Ethernet als auch kabellos in das heimische Netzwerk integriert werden und soll dank der IP66-Zertifizierung auch widrigen Witterungsbedingungen standhalten können. Sie verfügt zudem über eine Zwei-Wege-Audio-Technologie, die Nutzern die Möglichkeit gibt, bequem aus der Distanz mit Besuchern oder Lieferanten vor der Haustür zu kommunizieren. Aufgenommen Videos können wahlweise lokal über den integrierten microSD-Kartenslot, der Karten bis zu 512 GB unterstützt, abgespeichert oder in unbegrenzter Länge und mit zusätzlichen Sicherheits- und Komfortfeatures im (in Tapo Care enthaltenen) Cloud-Speicher abgelegt werden.

Die Tapo C325WB ist ab sofort im offiziellen Tapo Store und bei Amazon zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 119,99 Euro erhältlich.