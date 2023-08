Werbung

cma audio hat den europaweiten Exklusivvertrieb von Acoustune übernommen. Die auf hochwertige In-Ear-Hörer spezialisierte japanische Manufaktur soll unter Kopfhörerfreunden weltweit einen hervorragenden Ruf genießen. Besonders die Fertigungsqualität und der transparent-dynamische Klang sollen die japanischen High-End-Preziosen zu bevorzugten Hörern vieler Audiophiler machen. Dabei erweitert cma audio sein Markenportfolio unter anderem um die Modelle HS1750CU und HS1790TI von Acoustune.

Der HS1750CU verfügt über ein verschraubtes Außengehäuse aus Aluminium, welches ein Schallvolumen aus Messing trägt. Dieses Material soll in Kombination mit der Formgebung und der 10-mm-Fullrange-Membran, mit einer Myrinx-Mischung, für eine besonders satte und tiefe Basswiedergabe sorgen. Dieses synthetische Membranmaterial wurde seitens Acoustune entwickelt, um eine möglichst natürliche Schallerzeugung, ähnlich der Wandlung im menschlichen Ohr, erreichen zu können. Wegen seiner Impedanz von 24 Ohm und dem hohen Kennschalldruck kann der HS1750CU auch für den mobilen Einsatz an weniger stabilen Kopfhörerausgängen genutzt werden. Zur optimalen Anpassung an den Gehörgang des Trägers werden zusätzlich neun Adapter in verschiedenen Größen und Formen mitgeliefert.

Das Modell HS1790TI setzt auf eine Schallkammer, welche aus dem Leichtmetall Titan gefertigt wird. Die Membran soll laut Hersteller als spezieller Sandwich-Aufbau aus Myrinx und einer sehr dünnen Schicht Titan umgesetzt sein. Die Kammer wird dabei, wie auch die Außenstruktur, in der Manufaktur mit Hochpräzisions-CNC-Fräsen geschnitten. Der 10-mm-Fullrange-Treiber soll in Kombination mit der Titankammer für maximale Impulsgenauigkeit, Feindynamik und besonderes Timing sorgen, ohne bei Natürlichkeit oder Bass Abstriche machen zu müssen. Auch diesem Kopfhörer werden zur idealen Anpassung an den Gehörgang des Trägers neun Adapter mit beigelegt, die sich in Größe, Materialwahl und Formgebung unterscheiden.

Die Modelle HS1750CU und HS1790TI sind laut cma audio ab September 2023 verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 699,00 Euro für den HS1750CU und 1.199,00 Euro für den HS1790TI.