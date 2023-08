Werbung

Anker hat eine ganze Reihe neuer Produkte auf den Markt gebracht, die in erster Linie aus neu konzipierten Serien von Power Banks und Ladegeräten bestehen.

Dan Anfang macht das Anker-737-Ladegerät, welches bis zu drei Geräte gleichzeitig laden kann. Mit zwei USB-C-Ports und einem -A-Anschluss lassen sich damit Handy, Tablet und Notebook problemlos parallel aufladen. Dabei soll stets eine Ladeleistung von 100 W garantiert sein. Hervorheben will sich das Anker 737 durch seinen integrierten Klappmechanismus beim Netzstecker. Dieser verringert insgesamt die Größe des Gerätes. Damit soll das Ladegerät etwa 45 % kleiner als beispielsweise das Original-MacBook-96-W-Netzteil sein. Mit dabei ist die GaN-Technologie zusammen mit ActiveShield 2.0, welche eine intelligente Temperaturüberwachung ermöglichen soll, um so sicheres Laden zu gewährleisten. Das Anker 737 kommt für 89,99 Euro in den Handel.

Der kleine Bruder Anker 735 bietet ähnliche Funktionalität mit einer Ladeleistung von 67 W an. Werden USB-C oder USB-A und USB-C in Kombination genutzt, beläuft sich die effiziente Ladeleistung auf 65 W. Im Vergleich zum 67-W-MacBook-Ladegerät soll das Anker 735 seinerseits um 51 % kleiner sein. Das Anker 735 wird 59,99 Euro kosten.

Die Anker 749 Ladestation besitzt hingegen bis zu 240 W Leistung. Ein USB-C-Anschluss des Gerätes liefert bis zu 140 W, die anderen drei Anschlüsse 100 W. So können bis zu vier Geräte gleichzeitig mit einer maximalen Leistung von 240 W aufgeladen werden. Ein MacBook Pro 16 Zoll soll so beispielsweise in 28 Minuten bereits zu 50 % aufgeladen sein. Das Gerät verfügt ebenfalls über ActiveShield 2.0, um die Sicherheit durch Temperaturprüfung jederzeit sicherstellen zu können und um eine optimale Ladeleistung zu gewährleisten. Die Anker 749 Ladestation ist für 219,99 Euro verfügbar.

Die Anker 737 Power Bank ist eine 3-in-1-Lösung mit 250 W und will ein kompaktes Format mit schneller Ladefähigkeit sowie hoher Kapazität kombinieren. Das Gerät verfügt laut Anker über 27.650 mAh. Auch hier ist das ActiveShield-2.0-Sicherheitssystem mit dabei wie auch Power Delivery 3.1, was effizientes und sicheres Laden aller Geräte garantieren möchte. Die Power Bank verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse und einen -A-Port für eine Leistung von insgesamt bis zu 250 W. Das Gerät lässt sich zudem mit der Anker-App koppeln, mit welcher sich die Power Bank mit akustischen Warnungen sogar lokalisieren lässt. Außerdem können so in Echtzeit auf Funktionen und Informationen des Gerätes zugreifen werden. Die Power Bank selbst soll sich mit 170 W per USB-C in 37 Minuten vollständig aufladen lassen. Die Anker 737 ist ab sofort für 189,99 Euro erhältlich.

Einen Mittelweg zwischen Leistung, Gewicht und Größe möchte die Anker 735 Power Bank mit ihren 20.000 mAh und 200 W an Gesamtleistung bieten. Ausgestattet ist diese mit zwei USB-C-Anschlüssen und einem -A-Port. Mit ihr sollen sich beispielsweise zwei Laptops gleichzeitig mit jeweils 100 W parallel aufladen lassen. Durch die 100-W-Schnellaufladung über den USB-C-Anschluss und die Anker Prime-Ladestation soll sich die Power Bank zudem in 75 Minuten wieder vollständig aufgeladen lassen. Mit ihren kompakten Maßen von 12,7 x 5,5 x 5 cm passt das Gerät dazu in jede Tasche. Durch das installierte Display ist es dem Nutzer möglich, stets die Kapazität und Akkuleistung im Blick zu behalten. Die Anker 735 Power Bank wechselt für 139,99 Euro den Besitzer.

Noch kompakter ist die Anker 723. Sie soll beidseitiges Schnell-Laden mit einer Gesamtleistung von 130 W ermöglichen mit je 65 W Gesamtleistung pro USB-C-Anschluss. Durch das kompakte und reisefreundliche Design der Power Bank (13,4 x 5,5 x 3,5 cm) bietet das Gerät zudem hohe Flexibilität. Das seinerseits vorhandene digitale Display unterstützt die Nutzer ebenfalls mit nützlichen Informationen zu verbleibender Akkukapazität, Eingangsleistung und Leistungsabgabe. Durch die 65-W-Schnellladeoption soll sich die Anker 723 in 45 Minuten vollständig aufladen lassen. Sie wird für 99,99 Euro in den Handel kommen.

Ein besonderes Gadget ist die neue Anker Prime Power Bank. An die smarte Tischladestation lässt sich eine vorhandene Power Bank andocken und dann mit einer Ladegeschwindigkeit von 100 W versorgen. Die Station ist laut Anker weltweit spannungskompatibel und stellt so einen idealen Reisebegleiter dar. Sie ist für 59,99 Euro erhältlich, alternativ für 229,99 Euro auch im Paket mit der Anker 737 Power Bank.