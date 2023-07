Werbung

Der für Videospielzubehör bekannte Hersteller Snakebyte hat die Einführung einer neuen Reihe von Xbox lizenzierten Gamepads bekannt gegeben, die allesamt mit modernen Hall-Effekt-Sensoren ausgestattet werden. Damit adressiert Snakebyte die neuen Gamepads gezielt an Pro-Gamer und all diejenigen, die sich zuverlässige Leistung und Langlebigkeit von ihrem Gamepad wünschen.

Hall Effekt Sensoren sind dabei insgesamt deutlich akkurater und langlebiger als herkömmliche Potenziometer, wie sie in den meisten Gamepads verbaut werden. Dadurch kann mit ihnen eine höhere Präzision und Lebensdauer für den Gamepad erreicht werden. Durch ihren Einsatz kann zudem das häufige Problem des Stick-Drifts beseitigt werden, welches nicht selten den entscheidenden Faktor bei knappen Wettbewerbsspielen darstellt. Stick-Drift bei herkömmlichen Analog-Sticks wird durch verschleißanfällige Potentiometer und mechanische Reibung verursacht. Im Gegensatz dazu arbeiten Hall-Effekt-Sensoren völlig berührungslos und bieten daher eine bessere Leistung und Präzision. Die Hall-Effekt-Sensoren sind dabei sowohl in den Analog-Sticks als auch in den Triggern der neuen Xbox lizenzierten Gamepads von Snakebyte zu finden.

Die Veröffentlichung der neuen Gamepad-Reihe ist für das vierte Quartal 2023 geplant und umfasst Gamepads für jeden Anspruch, vom Einsteiger- bis hin zum Profi-Modell. Jedes Gamepad soll sich dabei durch innovative Funktionen von Controllern anderer Anbieter abheben und dennoch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können.

Zu den Snakebyte Gamepads die auf die Hall-Effekt-Sensortechnologie setzen zählen der Gamepad Pro X, der mit einer unverbindlichen Preisempfehlung für 79,99 Euro auf den Markt kommen soll. Der Gamepad Base X wird mit einer UVP von 29,99 Euro deutlich günstiger sein. Daneben wird es den Gamepad RGB X mit RGB-Beleuchtung zu einer UVP von 34,99 Euro geben. Die versprochene Langlebigkeit der Produkte unterstreicht Snakebyte zudem mit einer fünfjährigen Garantie auf die Geräte.