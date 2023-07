Werbung

Mit dem neuen OpenFit will der Hersteller für Open-Ear-Kopfhörer Shokz ein neues Kapitel in seiner Produktevolution aufschlagen. Neben der bereits bekannten Serie aus Knochenschallkopfhörern möchte Shokz mit dem OpenFit die Vorteile eines kabellosen True-Wireless-Kopfhörers mit dem Open-Ear-Konzept kombinieren und so einen bequemen Kopfhörer schaffen, der Bewegungsfreiheit erlaubt und einen freien Gehörgang für die volle Wahrnehmung der Umwelt ermöglicht.

Dafür setzt der Hersteller auf speziell entwickelte Treiber mit 18 x 11 mm Durchmesser. Das Sounddesign soll so ausgelegt sein, dass über alle Frequenzbereiche eine sehr gute Wiedergabe geboten werden kann. Dazu beitragen will der neu entwickelte OpenBass, ein System, bei dem ein dynamischer Equalizer konstant die Soundqualität in Echtzeit optimieren soll.

Durch die DirectPitch-Technologie soll der Kopfhörer selbst dafür sorgen, dass keiner in der Umgebung mithören kann. Durch die Konstruktion von Öffnungen im Gehäuse können Schalllecks in den meisten Bereichen außerhalb des Kopfhörers laut Hersteller verhindert werden. Im Kontrast zu einer sonst üblichen Schallquelle soll der OpenFit in die Richtung der Schallwellen steuern können.

Die Bügel des OpenFit bestehen aus hautfreundlichem Silikon und möchten so einen sanften Sitz garantieren. Durch den Einsatz von flüssigem Silikon, das seinerseits schnell die Körpertemperatur annimmt, soll der OpenFit quasi beim Tragen für den Nutzer nicht mehr spührbar sein.

Damit auch beim Telefonieren oder im Videocall alles klar verständlich bleibt, setzt Shokz beim OpenFit auf AI-Geräuschunterdrückung. Diese soll bis zu 99,7 % der Störgeräusche herausfiltern und dank zweier Mikrofone die Stimme klar und deutlich erfassen können, auch wenn nur ein Earbud genutzt wird.

Durch das Zusammenspiel aus Bluetooth 5.2 und dem Lade- und Transporttasche kann der OpenFit von seinem Besitzer bis zu 28 Stunden genutzt werden. Bereits eine Verweildauer von fünf Minuten in der Ladeschale soll den Kopfhörer wieder fit für eine weitere Stunde Nutzung machen.

Das Shokz OpenFit ist ab sofort im Fachhandel und auf der offiziellen Seite von Shokz zur UVP von 199,00 Euro in den Farben Beige und Schwarz erhältlich.