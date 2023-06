Werbung

Als ein Hersteller der auf ein über 20-jähriges Know-How in der Lüfterbranche zurückgegriffen kann, wagt sich Arctic nun in ein neues Segment vor und stellt mit dem Summair und dem Summair Plus eine Reihe an neuen Tischventilatoren vor. Diese sollen vor allem an heißen Tagen für eine angenehme Abkühlung sorgen. Bestechen wollen beide Modelle durch eine minimalistische Ästhetik in schwarzer und weißer Ausführung, die sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren lassen kann.

Der kabelgebundene Summair verfügt über einen USB-A-Anschluss. Der Ventilator kann so mithilfe des 1,2 Meter langen Kabels ganz einfach über den USB-Port eines PCs, Laptops, Ladegeräts, einer Powerbank oder einer beliebigen anderen Stromquelle betrieben werden. Mittels eines praktischen Drehschalters soll sich eine stufenlose Regulierung zwischen 600 und 2.800 Umdrehungen pro Minute realisieren lassen. Dank einer stufenlos einstellbaren Neigung von bis zu 90 ° kann der Summair auch gezielt in jede Richtung ausgerichtet werden. Ein magnetischer Verschluss verhindert dabei ein ungewolltes Aufklappen beim Transport. Die gummierten Füßen sollen zudem für sicheren Halt sorgen und Kratzer auf empfindlichen Oberflächen verhindern. Durch eine einfache Drehbewegung lässt sich am Summair außerdem das Lüftergitter abnehmen, was eine einfache Reinigung des Gerätes ermöglicht.

Der Summair Plus verfügt zudem über einen integrierte Akku, welcher eine Laufzeit von bis zu 25 Stunden (ca. 14 Stunden im Normalbetrieb) im kabellosen Betrieb vorweisen soll. Über das mitgelieferte USB-C-Kabel soll sich der Ventilator innerhalb von 3 Stunden vollständig aufladen lassen. Neben diesem Feature ist der Summair Plus im Vergleich zu seinem kabelgebundenen Zwilling auch etwas stärker, er lässt sich stufenlos von 600 bis 3.300 U/min regulieren.

Die neuen Tischventilatoren sind ab sofort im Arctic Webshop oder auf Amazon zu haben. Der Summair besitzt eine UVP von 26,99 Euro, während der Summair Plus offiziell mit 32,99 Euro zu Buche schlägt. Beide Modelle sind aber schon etwas günstiger zu bekommen.