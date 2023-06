Werbung

TP-Link hat unter seinem Smart-Home-Label Tapo den Verkauf seiner neuesten Saug- und Wischroboter begonnen, dem RV30 sowie dem RV30 Plus, welcher in Kombination mit einer Dockingstation zur automatischen Entleerung daher kommt.

Der RV30 verfügt laut Herstellerangaben über vier Saugmodi mit unterschiedlicher Saugleistung für verschiedene Oberflächen und Verschmutzungen. Der Standard-Modus soll ideal für die tägliche Reinigung sein und ein Kompromiss aus Saugkraft und Akkulaufzeit darstellen. Der Turbo- und der Max-Modus wollen hingegen eine Tiefenreinigung auch von dicken Teppichen garantieren. Im Leise-Modus soll der RV30 glatte Böden mit maximal 55 dB reinigen können.

Bei Bedarf soll der Saugroboter automatisch zwischen den Modi wechseln können, etwa wenn er einen Teppich erkennt. Hartböden reinigt der RV30 mit seinem integrierten 3-stufigen elektronischen Wischmopp und einer elektronischen Pumpe, die über drei Wasserströme für verschiedene Bodentypen verfügt. Der 300 ml fassende Wassertank reicht laut TP-Link für die Reinigung einer Bodenfläche von bis zu 200 m². Zudem soll der Roboter mit seinem 5.000-mAh-Akku bis zu drei Stunden ununterbrochene reinigen können, was etwa einer zu reinigenden Fläche von bis zu 360 m² entspricht.

Das LiDAR- und Gyro-Doppelnavigationssystem des RV30 sollen die zu reinigende Wohnung präzise kartieren, um so tote Winkel bei der Verrichtung seiner Arbeit und das wiederholte Reinigen von bereits sauberen Flächen zu vermeiden. Beim Einsatz in Häusern mit mehreren Stockwerken kann der RV30 die verschiedenen Etagen als separate Karten lokal abspeichern. Auf Basis dieser Karten sollen Nutzer dann Zimmer, Reinigung- und Verbotszonen oder virtuelle Mauern definieren können. Treppen, Vorsprünge und Hindernisse sowie Möbel, die unterfahren werden können, will der RV30 durch die Kombination von LiDAR-Navigation und einer ganzen Reihe verschiedener Sensoren selbstständig erkennen. Kleinere Absätze oder Türschwellen bis zu einer Höhe von 2 cm sollen für den Saugroboter kein Problem darstellen.

Über die Tapo-App können Nutzer die Reinigung der vom RV30 erfassten Räumlichkeiten einfach und individuell vorgeben. Mittels Zeitplänen sollen sich die Reinigungsroutinen an den eigenen Tagesablauf anpassen lassen. Für einzelne Räume oder Zonen können eigene Saug- und Wischmodi vorgegeben werde. Der Saugroboter ist zudem sowohl mit Google Home als auch Amazon Alexa kompatibel. Über die eigene Sprachausgabe informiert der RV30 zudem seine Besitzer bei Bedarf über seinen aktuellen Status.

Die Plus-Variante des RV30 kommt außerdem zusammen mit einer erweiterten Dockingstation daher, die den Saugroboter beim Andocken automatisch entleert. So soll der RV30 Plus ohne Eingreifen des Nutzers bis zu 70 Tage lang seine Arbeit autonom verrichten können. Der 400 mm lange Luftkanal für die Heckabsaugung soll mithilfe einer Saugkraft von 27.000 Pa den Staubbehälter des RV30 Plus in wenigen Augenblicken entleeren können. Die aufgesaugten Inhalte werden in der Dockingstation in einem versiegelten 4-Liter-Einweg-Staubbeutel sicher aufbewahrt, wodurch auch Allergene die ganze Zeit über eingeschlossen bleiben.

Der Tapo RV30 und der Tapo RV30 Plus sind ab sofort für 399 Euro beziehungsweise ab Mitte Juni für 499 Euro im offiziellen Tapo-Store sowie bei Amazon erhältlich.