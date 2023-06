Werbung

Pünktlich zum Sommer stellt Roborock seine neuesten Saug-Wischroboter, den Roborock S7 Max Ultra, vor. Der S7 Max Ultra will sich als Allrounder verstehen, der alles mitbringt, um das Eigenheim stets sauber zu halten.

Zentrales Element, um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist die "eine Station für alles", das RockDock Ultra. Die All-in-One-Andockstation soll den Wartungsaufwand für den Saugroboter für die Benutzer möglichst gering halten. Sie reinigt den Roboter automatisch durch eine integrierte Staubabsaugung. Gleichzeitig führt die Station eine Moppwäsche bzw. -Trocknung durch und sorgt automatisch für den Wasserwechsel des Gerätes.

Der S7 Max Ultra soll auf seiner Reinigungstour selbstständig Hindernisse auf seinem Weg erkennen können und mittels künstlicher Intelligenz von selbst passende No-Go Zonen vorschlagen, also Bereiche, die der Saugroboter am besten von der Reinigung ausspart. Die enthaltene Roborock App soll es den Nutzern zudem erlauben, diese Zonen gezielt festzulegen. Daneben kommt der Roborock S7 Max Ultra noch mit vielen weiteren nützlichen Einstellungen daher. Darunter etwa Putzpläne, angepasster Saugstärke, Reinigen in Richtung der Fugen und Sprachsteuerung.

Dabei soll es für den Roboter keinen Unterschied machen, ob er auf Teppich, Hartboden oder beides im Wechsel zu reinigen hat. Dank der integrierten VibraRise Funktion soll der Roborock den Mopp automatisch anheben können, sobald er auf Teppich trifft. Dort soll er dann sofort seinen Dienst mit 5.500 Pa2 HyperForce Saugkraft starten. Verlässt er den Teppich, fängt er automatisch wieder mit dem Wischen an und soll mit 3.000 Vibrationen pro Minute auch den fiesesten Fleck wegwischen können. Der Roborock S7 Max Ultra ist für eine Reinigungsfläche von bis zu 300 Quadratmeter ausgelegt und verfügt über einen 5200 mAh großen Akku. Damit soll er eine Laufzeit von bis zu 180 Minuten erreichen können, im Quiet Mode.

Der neue S7 Max Ultra wird zum Preis von 1199 EUR (UVP) demnächst sowohl in Schwarz wie auch in Weiß erhältlich sein.