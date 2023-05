Werbung

Logitech hat die Markteinführung des neuen Logitech G PRO X 2 Lightspeed Wireless Gaming Headsets angekündigt. Das Gaming Headset soll in Zusammenarbeit mit eSportlern entwickelt worden sein und verfügt über den völlig neuen PRO-G Graphene Audiotreiber.

Der neue PRO-G Graphene-Audiotreiber soll mit einer 50-mm-Graphene-Membran und einer Live-Edge-Aufhängung gefertigt sein, um so eine immersive Soundkulisse zu ermöglichen. Der neue Treiber soll neben der Genauigkeit der Klangwiedergabe auch die Signalzeit verbessern. Zudem soll er Verzerrungen reduzieren können.

Verbunden werden kann das Logitech G PRO X 2 Lightspeed Wireless Gaming Headset über Bluetooth, Lightspeed und Kabel (3,5 mm AUX). Damit lässt sich auf jede Situation ideal reagieren. Lightspeed soll eine kabellose Verbindung in PRO-Qualität bieten können, die mit einer einzigen Ladung bis zu 50 Stunden lang halten und bis in eine Entfernung von 30 m reichen soll.

Zudem zeichnet sich das Headset durch ein robustes und dennoch leichtes Gehäuse aus Aluminium und Stahl aus. Dank eines drehbaren, robusten Scharniers und austauschbaren Ohrpolstern aus Kunstleder und Velours will das Headset für höchsten Komfort sorgen. Das an einem abnehmbaren Bügel befindliche 6-mm-Mikrofon soll durch seine Nierencharakteristik bestechen. Die zusätzliche Blue VO!CE Software, die über den G HUB nutzbar sein soll, will für eine klare und konsistente Kommunikation sorgen.

Das kabellose Gaming-Headset PRO X 2 Lightspeed ist ab sofort auf LogitechG.com sowie bei ausgewählten Händlern zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 269 Euro erhältlich.