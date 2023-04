Werbung

Der LattePanda Sigma ist ein leistungsstarker und kompakter x86-Einplatinencomputer, der mit dem Intel Core i5-1340P Raptor Lake (12-Kern, 16-Thread) ausgestattet ist. Dieser verbraucht wenig Strom und soll gleichzeitig eine hohe Leistung anbieten können. Mit der integrierten Intel Iris Xe-Grafik-Einheit soll der LattePanda Sigma sogar problemlos Spiele spielen und komplexe Videoverarbeitung durchführen können. Mit an Bord sind 16 GB an Arbeitsspeicher (Dual-Channel LPDDR5-6400MHz), welcher die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Aufgaben ermöglichen will.

Der LattePanda Sigma verfügt zudem über zahlreiche leistungsstarke Schnittstellen, die ihn zu einer vielseitigen Wahl für verschiedenste Projekte machen. Die beiden Thunderbolt 4-Anschlüsse sollen blitzschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und Ladefunktionen sicherstellen. Sie können beispielsweise mit einem Grafik-Dock, einer Hochgeschwindigkeits-SSD, einem bis zu 8K-Monitor und einer Thunderbolt-Bridge verbunden werden.

Der Einplatinencomputer ist zudem mit zwei M.2 M-Steckplätzen (davon einer mit PCIe 4.0x4) ausgestattet, an die jeweils bis zu 8 TB NVMe-SSDs angeschlossen werden können. Der M.2 B-Anschluss unterstützt Wi-Fi-Module und 4G/5G-Module, während der M.2 E-Anschluss mit dem AX210/AX211 Wi-Fi-Modul verbunden werden kann. Darüber hinaus verfügt der LattePanda Sigma über einen COM-Port, der nativ Industrieprotokolle wie RS232 und RS485 unterstützen soll, sodass er direkt mit verschiedenen Industriegeräten verbunden werden kann. Er ist außerdem mit zwei 2.5Gb Ethernet-Ports, SATA, SATA-Power und noch weiteren Schnittstellen ausgestattet.

Der LattePanda Sigma soll bis zu vier 4K-Displays gleichzeitig unterstützten. Eine Reihe von BIOS-Funktionen soll eine Verwaltung und Bereitstellung, einschließlich Auto Power-on, Watchdog Timer und Serial Port Redirection, ermöglichen. Auf dem Gerät können mehrere Betriebssysteme wie Windows und Linux ausgeführt werden.

Aufgrund seiner Leistung und den vielfältigen Schnittstellen kann der LattePanda Sigma verschiedene denkbare Szenarien abdecken. Dazu gehören etwa der Einsatz als Single Board Server, Home Lab, Game Server, Media Server, AI Inference, IoT, Edge Computing, Home Automation, usw.

Der LattePanda Sigma ist bereits für 579 Dollar erhältlich.