Werbung

Jabra erweitert seine beliebte Produktlinie professioneller Headsets, die Jabra Evolve-Serie, um drei neue Evolve2-Mittelklasse-Headsets. Die neuartigen Lösungen Jabra Evolve2 65 Flex, Jabra Evolve2 55 und Jabra Evolve2 50 sind für flexibles und hybrides Arbeiten konzipiert worden.

Den Anfang macht das Jabra Evolve2 65 Flex. Durch das Falt-Design lässt sich das Headset zusammenklappen und so auch in kleinen Taschen verstauen. Das Gerät soll durch fortschrittliche Algorithmen und der Jabra ClearVoice-Mikrofone auch in lauten Umgebungen seinen Dienst zuverlässig verrichten, beispielsweise in Großraumbüros. Die eng anliegenden Memory Foam-Ohrmuscheln sollen dabei ideal von der Umgebung abschirmen, was durch Active Noise Cancelling (ANC) weiter unterstützt werden soll.

Die Jabra Air Comfort Technologie und flexible Hörmuscheln, die sich jeder Bewegung dynamisch anpassen können, sollen den Tragekomfort des Headsets auch über längere Zeiträume hinweg sicherstellen. Das Headset verfügt über ein 360°-Busylight, einen kurzen, versteckten Mikrofonarm. Zudem soll es für alle führenden virtuellen Meeting-Plattformen wie Microsoft Teams, Google Meet und Zoom zertifiziert sein. Die kabellose Reichweite beträgt laut Hersteller bis zu 30 Meter. Insgesamt soll es bis zu 32 Stunden Musikgenuss und bis zu 20 Stunden Gesprächszeit bei ausgeschaltetem ANC/Busylight durchhalten können.

Mit dem kabellosen Modell Evolve2 55 und der kabelgebundenen Variante Evolve2 50 gibt es zwei weitere Headsets die Jabra mit ANC-Technologie ausgestattet hat. Sie sollen über ein spezielles Akustikkammerdesign verfügen, dazu 28-mm-Lautsprecher und einen eigens für die Sprachisolierung entwickelten Chipsatz sowie hochwertige Mikrofone, die ebenfalls mit Geräuschunterdrückung ausgestattet sind.

Wie das Evolve2 65 Flex sind auch das Evolve2 50 und Evolve2 55 für die gängigen virtuellen Meeting-Plattformen zertifiziert und sollen durch die Jabra Air Comfort Technologie einen hohen Tragekomfort bieten.

Die Jabra Evolve2 65 Flex, Evolve2 55 und Evolve2 50 sind ab April zu folgenden Preisen erhältlich: