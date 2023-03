Werbung

Anker hat sich vorgenommen, die immer größer gewordene Lücke zwischen Fotoaufnahmen mit dem Smartphone und den dazugehörigen Tonaufnahmen schließen zu wollen. Sind die Kameras der meisten modernen Smartphones, gemessen an ihrer Bildqualität, inzwischen in der Königsklasse angekommen, lässt sich das über den dazugehörenden Ton selten behaupten. In diese Bresche schlägt Anker nun mit seinem AnkerWork M650 Ansteck-Mikrofon.

Das drahtloses Mikrofon-Set besteht aus zwei Sendern, einem Empfänger mit integriertem LCD-Touchscreen und der passenden Ladehülle. Dabei stellt Anker den Nutzerkreis bewusst weit auf und adressiert das Gerät an Content Creator sowie Hobby-Filmer, wie auch an Nutzer von Videomeetings.

Aufnahmen sind mit dem AnkerWork M650 wahlweise doppelt per Mono-Sound oder als Stereo-Aufnahme möglich. Dadurch, dass das Ansteck-Mikrofon-Set laut Anker eine Reichweite von bis zu 200 m vorweisen kann, lassen sich problemlos zwei Gesprächspartner damit ausrüsten. Durch farbige Aufsätze lassen sich die Mikrofone individualisieren und besser voneinander unterscheiden.

Die integrierte VoiceShield-Technologie soll für eine effiziente Geräuschunterdrückung sorgen. Der Fokus soll so auf die Stimme gelegt werden, während störende Umgebungsgeräusche automatisch ausgeblendet werden können. Zusätzlich lässt sich auch ein Safe-Mode einstellen. Damit wird eine um 6 dB gesenkte Backup-Audiospur erstellt, um plötzliche und laute Geräusche auszublenden.

Das Audio-Set soll sich mühelos mit einer Kamera, Smartphone oder Tablet verbinden lassen. Aber auch für den Fall, dass keines der Geräte zur Verfügung steht, können mit dem Mikrofon, dank eingebauter vier Gigabyte Speicher, bis zu sieben Stunden direkt auf dem Gerät aufgenommen werden. Die Akkukapazität des M650 gibt Anker mit bis zu 15 Stunden an.

Das AnkerWork M650 ist ab sofort für 269,99 Euro bei Anker selbst oder diversen Onlinehändlern verfügbar.