Sehbehinderte Menschen stehen im Alltag immer wieder vor Herausforderungen. Auch wenn die Barrierefreiheit dafür sorgen soll, dass dies auf ein Minimum reduziert werden soll, ist insbesondere das Lesen für viele Betroffene nicht möglich. Für Abhilfe soll nun ein Handschuh namens BrailleWear des Start-ups ORama AI sorgen. Besagte Lesehilfe unterstützt sehbehinderte Menschen dabei, das Lesen von Blindenschrift zu lernen.

Dank Machine-Learning ist der Handschuh in der Lage, Buchstaben und sogar ganze Wörter zu erkennen. Da die Fingerkuppen nicht bedeckt sind, kann das Vorgelesene zusätzlich ertastet werden. Für geübte Nutzer ist es zudem so möglich, die Aussage der Lesehilfe zu überprüfen.

Mit der Verwendung des genannten Handschuhs sind die Betroffenen nicht mehr auf einen Tutor angewiesen und können eigenständig lernen. Die Brailleschrift wird mit einer LED angestrahlt und eine Kamera erkennt die entsprechenden Buchstaben.

Aktuell existiert lediglich ein Prototyp. Die Serienreife soll laut Angaben der Verantwortlichen allerdings bereits im Dezember des aktuellen Kalenderjahres erreicht sein. Zur unverbindlichen Preisempfehlung äußerte sich das Unternehmen bislang nicht. Zudem ist unklar, ob BrailleWear auch in Deutschland verfügbar sein wird. Bei ORama AI handelt es sich um eine Ausgründung der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York.