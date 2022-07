Ab August: Atari-2600-Bausatz bei Lego

Dass der Klemmbausteine Hersteller Lego mit seiner Icons-Reihe nicht nur bekannte Bauwerke oder Fahrzeuge abbildet, sollte spätestens seit der Veröffentlichung des Nintendo Entertainment Systems bekannt sein. Jetzt baut das dänische Unternehmen sein Portfolio an Retro-Konsolen weiter aus und bietet ab dem 1. August 2022 den Atari 2600 in seinem Onlineshop an.

Für rund 240 Euro erhalten alle interessierten Sammler ein aus insgesamt 2.532 Teilen bestehendes Set. Neben dem Atari selbst können ein Joystick und weitere Zubehörteile zusammengesteckt werden.

Wie die Preisgestaltung bereits erahnen lässt, richtet sich das kommende Lego-Set nicht an Kinder, sondern ist vom Hersteller mit der Altersempfehlung 18+ eingestuft worden. Schließlich handelt es sich beim Atari 2600 auch eher um ein Vitrinenstück als um ein Spielzeug. Im fertigen Zustand kommt das Lego-Set 10306 auf die Abmessungen 8 x 33 x 22 cm (H x B x T).

Das Original war erstmals 1979 in Deutschland erhältlich. In den USA ging der Atari 2600 bereits 1977 an den Start. Bei ihrer Markteinführung trug die Spielekonsole noch den Namen Atari VCS. Mit der Veröffentlichung des Nachfolgers Atari 5200 im Jahr 1982 benannte der Hersteller die Konsole jedoch in Atari 2600 um. Dies hatte allerdings einige Anpassungen beim Erscheinungsbild vom Atari 2600 zur Folge. Noch im selben Jahr veröffentlichte der Hersteller mit dem umgangssprachlich Atari 2600 Junior genannten Device eine Variante, die über ein schlankeres Gehäuse verfügte.

Die Produktion wurde Ende des Jahres 1991 eingestellt. Insgesamt ist es Atari gelungen rund 30 Millionen Exemplare der Videospielkonsole an die Frau, bzw. den Mann zu bringen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass es sich beim Atari VCS 2600 um eine der bedeutsamsten Konsolen in der Videospielgeschichte handelt und diese von Lego aufgegriffen wurde.