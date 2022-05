GPS-Drohne QC-120 bei Aldi im Angebot

Nachdem der Lebensmitteldiscounter Aldi bereits Gaming-PCs sowie Smartphones oder Notebooks im Angebot hatte, reiht sich nun eine faltbare GPS-Drohne QC-120 in das Sortiment des Lebensmittelhändlers ein. Die Drohne verfügt über eine integrierte Rollei-4K-Kamera sowie über einen 2-Achsen-Gimbal zur Live-Bild-Übertragung auf das Smartphone. Die Akkukapazität reicht für knapp 26 Minuten an Flugzeit. Bei der Reichweite der Fernsteuerung kommt die Aldi-Drohne auf rund 1.200 m, wohingegen die WiFi-Reichweite laut Datenblatt bei bis zu 800 m liegt. Follow-me- und Way-Point-Flight-Funktionen sind ebenfalls mit an Bord. Außerdem stehen ein 6-Achsen-Gyroskop sowie eine Auto-Schwebe-Funktion und ein One-Key-Return (RTH) beziehungsweise eine Gestensteuerungsfunktion für Fotos und Videos zur Verfügung.

Die Videoauflösung liegt bei 3.840 x 2.160 Pixeln und 30 fps (Speicherkarte) sowie 1.280 x 720 Pixeln (30 fps) auf dem Smartphone. Bei Fotos erreicht die QC-120 eine 4K-Auflösung sowohl auf der Speicherkarte als auch auf dem Smartphone. Die Ladezeit ist mit rund 4,5 Stunden für die Drohne und 25 Minuten für die Fernsteuerung angegeben. Die Maße belaufen sich aufgeklappt bei einem Gewicht von 585 g auf 45 cm x 40,5 cm x 8 cm (B x H x T).

Im Lieferumfang ist neben der Drohne selbst und der Fernsteuerung auch eine 32 GB microSD-Karte enthalten. Außerdem finden sich in der Verpackung ein 2.500 mAh Lithium-Polymer-Akku sowie vier Ersatz-Rotorblätter inklusive Schrauben. Ein Aufbewahrungskoffer, Inbusschlüssel und ein USB-Ladekabel sind ebenfalls für einen Angebotspreis von 269 Euro mit dabei. Bestellt werden kann die faltbare GPS-Drohne QC-120 ab dem 25. Mai 2022 um 7 Uhr. Die Aktion läuft bis zum 19. Juni 2022 oder solange der Vorrat reicht.

Die Produktseite der Drohne mit allen weiteren Informationen findet sich hier.