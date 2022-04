1More präsentiert neues In-Ear LDAC-Flagship-Modell EVO

Der Hersteller 1More hat mit dem EVO jetzt sein neues Flagship-Modell der Öffentlichkeit vorgestellt. Der EVO baut auf dem True-Wireless-ANC-Kopfhörer und den aktuellen ColorBuds 2 auf. Die 1More-EVO-Kopfhörer verwenden das Dual-Driver-Design, welches eine THX-Zertifizierung ermöglicht. Der Frequenzgang des EVO reicht von 20 Hz bis 40 kHz. Darüber hinaus wurde der EVO für Hi-Res-Audio zertifiziert. Neben 1MORE waren auch der vierfache Grammy-Preisträger Luca Bignardi sowie Sonarworks an der Entwicklung des EVO beteiligt. Durch die Unterstützung des LDAC-Codecs bieten die In-Ears eine Dekodierrate von bis zu 990 Kbps.

Des Weiteren sind beim 1More EVO eine effektive aktive Geräuschunterdrückung sowie die QuietMax-Technologie, bei der ein Feedforward- und ein Feedback-Mikrofon an jedem Ohrhörer angebracht sind, mit an Bord. Die beiden Mikrofone erfassen die Umgebungsfrequenzen, um so in Kombination mit den 10-mm-DLC-Treibern eine effektive Unterdrückung störender Geräusche von bis zu 42 dB zu gewährleisten. Zusätzlich ist Adaptive ANC vorhanden, mit deren Hilfe Umgebungsgeräusche mittels eines Algorithmus erkannt und herausgefiltert werden sollen. Der Pegel der Geräuschunterdrückung wird dabei automatisch angepasst. Außerdem verfügt das Flaggschiff über die QuietMax-Suite. Dadurch können mehrere Optionen zur Geräuschunterdrückung genutzt werden. So ist beispielsweise auch ein abgeschwächter ANC-Modus verfügbar. Hier werden die Umgebungsgeräusche nicht komplett ausgeblendet.

Zudem gibt es zwei Transparenzmodi, zwischen denen situationsabhängig gewechselt werden kann. Der Pass-Through-Modus ermöglicht es die Umgebungsgeräusche ungefiltert wahrzunehmen. Zusätzlich bietet 1More noch einen Voice-Enhancement-Modus, der Frequenzen menschlicher Stimmen verstärkt und so zum Beispiel Durchsagen am Bahnsteig besser verständlich macht.

Für Anrufe stehen insgesamt sechs Mikrofone zur Verfügung. Drei pro Ohrstöpsel und ein KI-gestützter DNN-Algorithmus (Deep Neural Network) filtern während eines Telefonats störende Umgebungsgeräusche heraus. Über die 1More Music App lässt sich der EVO via Bluetooth (5.2) mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden.

Ein weiteres Highlight stellt das aus Keramik gefertigte 3D-Touchpanel dar. Dieses soll elektromagnetische Signalstörungen minimieren sowie eine stabile Audioübertragung gewährleisten. Beim Aufladen bietet der 1More EVO eine 15-minütige Schnellladung für eine vierstündige Laufzeit. Das kabellose Laden mittels Qi-Standard wird ebenfalls unterstützt. Laut eigenen Angaben beträgt die Spielzeit bis zu 28 Stunden. Eine einzelne Akkuladung soll für eine Betriebszeit von bis zu 8 Stunden ausreichen.

Der neue 1More EVO ist ab dem 10. Mai 2022 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 170 Euro im Handel erhältlich. Zur Markteinführung bietet 1More in den ersten 30 Tagen einen Preisnachlass von 30 Euro an, der mit Hilfe von Gutscheinen auf dem Amazon-Marktplatz sowie mit dem Code “EVO 30“ auf der US-Webseite von 1More eingelöst werden kann.