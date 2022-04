Endgame Gear präsentiert das XSTRM-Mikrofon

Mit dem XSTRM USB-Mikrofon veröffentlicht Endgame Gear eine Audio-Lösung, die sich laut eigenen Aussagen auf Studio-Niveau befinden soll. In einem Metallgehäuse steckt eine 20-mm-Echtgold-Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik. Die Signalverarbeitung erfolgt in einer 24-bit-Auflösung sowie mit einer Samplingrate von 192 kHz. Außerdem ist eine AI-Noise-Cancelling-Technologie mit an Bord. Eine passende RGB-Beleuchtung mit zwölf verschiedenen Modi darf natürlich auch nicht fehlen. Allerdings dienen besagte LEDs ebenfalls als Gain-Anzeige.

Um Vibrationen zu verhindern, befindet sich das Endgame Gear XSTRM bereits von Werk aus in einer flexiblen Spinne. Außerdem ist ein Pop-Schutz im Lieferumfang enthalten. Mit einem einfachen Tippen auf die Oberseite ist es möglich das Mikrofon stumm zu schalten. Für den Betrieb des Plug-and-Play-Mikrofons ist kein separates Audio-Interface notwendig.

Das Endgame Gear XSTRM-USB-Mikrofon ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 130 Euro im Handel erhältlich.

Die Features des Endgame Gear XSTRM-USB-Mikrofons im Überblick:

20 mm Echtgold-Kapsel mit Nierencharakteristik

AI Noise Cancelling zur Ausblendung von Hintergrundgeräuschen

Plug-and-Play dank USB-C-Verbindung, kein Audio-Interface erforderlich

Stummschaltung per Touch-Button direkt am Mikro

3/8-Zoll-Gewinde für vielseitige Kompatibilität mit Mikrofonarmen

LED-Gain-Anzeige inklusive G-Sensor zur Richtungserkennung

Einzigartiges Design mit RGB-Beleuchtung und 12 Farb-Modi

3,5 mm Kopfhörereingang

Spinne, Popfilter und Ständer inklusive