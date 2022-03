Lesertest mit Sharkoon: Das sind die Tester des Sharkoon B2!

Anfang März riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Sharkoon zu bewerben. Gesucht wurden drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandaktuelles Headset des Herstellers bei sich zu Hause ausführlich auf den Prüfstand stellen und am Ende als Dank für ihre Mühen auch behalten wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Das Sharkoon B2 schlüpft als Gaming-Headset in die Fußstapfen des B1-Vorgängers und kann mit einem abnehmbaren Mikrofon sowie großen 50-mm-Treibern auf sich aufmerksam machen. Die weiche Stoffoberfläche der atmungsaktiven Ohrpolster soll für komfortablen Tragekomfort sorgen, indem sie sich an die Kopfform anpassen. Das in Kunstleder gebundene Kopfband lässt sich in der Länge ebenfalls auf die Kopfgröße einstellen.

Der Inline-Controller, welcher als eine Art Fernbedienung dient, hat drei Equalizer-Modi "Musik", "Gaming" und "Film", zusätzlich ist ein 10-Band-Equalizer softwareseitig verfügbar. Über die Software lassen sich dann aber auch weitere Einstellungen am Klangbild vornehmen, sogar virtueller 7.1-Klang ist möglich.

Der Inline-Controller erlaubt außerdem die Regulierung der Lautstärke oder die Stummschaltung des Mikrofons. Das Kabel vom Inline-Controller zum Headset hin verfügt über eine Länge von 110 cm und einen 3,5-mm-TRRS-Anschluss. Das Kabel an der anderen Seite ist sogar 140 cm lang und setzt wahlweise auf einen USB-Anschluss oder zwei 3,5-mm-Klinkenstecker für Audio und Mikrofon. Alle Kabel sind aus flexiblem TPE gefertigt.

Das Sharkoon B2 ist so natürlich nicht nur auf dem PC oder Laptop nutzbar, sondern kann auch in Verbindung mit einem Smartphone, Tablet oder einer Spielekonsole wie der Sony PlayStation 4 und 5 eingesetzt werden.

Knapp unter 50 Euro werden für das Sharkoon B2 derzeit im Preisvergleich ausgerufen. Drei unserer Leser dürfen das Gaming-Headset nun kostenlos im Rahmen eines Lesertests testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "Hattori1000", "Knuprecht" und "jungson" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Muster haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 20. März 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 21. März 2022

Testzeitraum bis 24. April 2022

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Sharkoon sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum