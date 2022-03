Xiaomi Mi Band 7: Marktstart noch in diesem Jahr

Auch wenn sich der chinesische Hersteller Xiaomi bezüglich des Mi Band 7 noch in Schweigen hüllt, taucht der Fitness-Tracker nun in Datenbanken von Behörden in Belgien und Indonesien auf. Die siebte Generation wird unter der Modellnummer M2129B geführt und soll eine Akkukapazität von 250 mAh besitzen. Das Mi Band 6 kam noch mit einem 125-mAh-Akku aus. Die passende Ladestation findet sich unter der Nummer XMCDQ05HM in den genannten Datenbanken wieder. Zudem ist laut Gerüchteküche eine Always-on-Display-Funktion mit an Bord. Die Auflösung beträgt 192 x 490 Pixel. Für die passende Optik sollen diverse cloudbasierte Watchfaces sorgen.

Die größte Neuerung wird allerdings das verbaute GPS sein. Dadurch sind Nutzer in der Lage, die eigenen Aktivitäten zu verfolgen, ohne dass ein Smartphone in der Nähe sein muss. Allerdings ist hier Vorsicht geboten. Bereits bei der Vorgängerversion deutete die Firmware auf ein integriertes GPS hin. Dies gibt es beim Mi Band 6 jedoch nicht.

Ein weiteres Feature der neuen Generation ist unter anderem eine Smart-Alarm-Funktion. Dadurch ist es möglich, sich 30 Minuten vor dem vordefinierten Weckzeitpunkt automatisch aus dem leichten Schlaf aufwecken zu lassen. Ein neuer Energiesparmodus ist ebenfalls verfügbar. Dieser soll sich positiv auf die Akkulaufzeit des Fitness-Trackers auswirken.

Wann das Mi Band 7 in Deutschland erscheinen wird, ist nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass Xiaomi den Tracker zunächst in China veröffentlichen wird. Auch zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers gibt es bislang keine konkreten Angaben. Allerdings ist mit einem Preis von rund 50 bis 60 Euro zu rechnen.

Auch wenn der chinesische Hersteller am 15. März 2022 den Xiaomi-12-Event veranstaltet, ist davon auszugehen, dass die offizielle Vorstellung erst im April 2022 erfolgen wird.