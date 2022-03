AVM stellt neuen Heizkörperregler FRITZ!DECT 302 vor

AVM veröffentlicht mit dem FRITZ!DECT 302 einen weiteren smarten Heizkörperregler. Verbunden mit einer FRITZ!Box reguliert der Regler automatisch die Raumtemperatur. Wie der FRITZ!DECT 301 lässt sich der neue FRITZ!DECT 302 sowohl über einen Funktaster als auch über das Smartphone beziehungsweise Tablet sowie Laptop oder FRITZ!Fon steuern. Der intelligente Heizkörperregler verfügt über ein E-Paper-Display mit einer Menü- und vier Funktionstasten. Laut Aussagen des Herstellers soll das erweiterte Energiekonzept mit neuem Chip für eine lange Batterielaufzeit sorgen.

Der FRITZ!DECT 302 nutzt den Funkstandard DECT ULE und kann mit allen gängigen Heizkörperventilen verwendet werden. Regelmäßige kostenlose Updates sollen zudem für neue Features sorgen. Der FRITZ!DECT 302 bringt alle Funktionen mit, die bereits vom FRITZ!DECT 301 bekannt sind. Mehrere smarte Heizkörperregler können zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Mittels adaptivem Heizbeginn ist die Wunschtemperatur zum eingestellten Zeitpunkt erreicht. Dank der integrierten Fenster-auf-Erkennung reguliert der smarte Heizkörperregler bei offenem Fenster die Temperatur automatisch für einen gewünschten Zeitraum herunter. Kalte Räume lassen sich mittels Boost schnell aufwärmen. Die Frostschutz-Funktion regelt auf Tastendruck die Heizung herunter.

Auf dem E-Paper-Display ist es möglich sich den momentan eingestellten Wochenzeitplan und den Temperaturverlauf anzeigen zu lassen. Die Kindersicherung kann am Gerät per Tastenkombination aktiviert werden. Über einen niedrigen Batteriestand oder einen Verbindungsabbruch werden Nutzer automatisch per Push Service informiert. Außerdem kann der smarte Heizkörperregler auch von unterwegs mit Hilfe der MyFRITZ!-Dienste gesteuert werden.

Der FRITZ!DECT 302 ist laut AVM ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 69 Euro im Handel erhältlich.

Die Highlights von FRITZ!DECT 302