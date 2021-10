Bresser Raptor: 3D-Drucker mit WLAN bei Aldi im Angebot

3D-Drucker haben in den vergangenen Jahren insbesondere in der Maker-Szene stark an Verbreitung zugenommen. Die Geräte bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten diverse Bauteile anzufertigen. Wer bislang aufgrund eines hohen Einstiegspreises bei dem Kauf eines Gerätes noch zurückhaltend war, kann ab dem 28. Oktober 2021 einen 3D-Drucker beim Discounter Aldi erstehen. Der Bresser Raptor mit WLAN wird sich über den Onlineshop für 179 Euro bestellen lassen.

Neben einer Druck-Wiederaufnahme bei Stromverlust verfügt das Gerät zudem über eine automatische Nivellierung sowie über ein Temperaturregelungssystem. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine microSD-Speicherkarte mit Slicing-Software enthalten. Außerdem soll der Bresser Raptor in unter einer Minute einsatzbereit sein. Das Bauvolumen beträgt circa 100 mm x 105 mm x 100 mm (B x H x T). Beim Filament setzt der 3D-Drucker auf PLA und TPU. Wobei rund 10 m PLA-Filament in Weiß im Karton enthalten sind. Die Abmessungen des Druckers selbst betragen bei einem Gewicht von knapp 3 kg 21 cm x 29 cm x 21 cm (B x H x T).

Wie sich den technischen Spezifikationen entnehmen lässt, können sowohl Mac- als auch Windows-Nutzer das Gerät verwenden. Als Slicing-Software steht Wii-Builder2 oder Cura zur Verfügung. Bei den kompatiblen Dateitypen beim Software-Input sind neben STL auch OBJ und GCODE gelistet. Der Drucker-Input wird mit GCODE realisiert.

Schenkt man den Kundenbewertungen auf Amazon Glauben, so ist die Handhabung der Software für Anfänger nicht geeignet. Auch der Sensor soll beim Drucken verrutschen. Zudem müssen die Druckparameter bei einer Nutzung auf dem Mac korrigiert werden. Die Ersatzteilbeschaffung scheint ebenfalls problematisch zu sein. Bei Aldi ist es jedoch möglich vom kostenlosen Rückversand und dem 60-tägigen Rückgaberecht Gebrauch zu machen.