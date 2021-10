Apple bringt die AirPods Gen 3 und macht den HomePod mini bunt

Lange geisterte sie durch die Gerüchteküche, heute wurde sie endlich vorgestellt: die dritte Generation der AirPods. Die Gerüchteküche lag weitestgehend richtig. Optisch orientieren sich die neuen AirPods an den AirPods Pro, mit einem deutlich verkürzten Ausleger. Anders als bei den Pro-Geschwistern gibt es aber keine Silikon-Ohrstöpsel.

Im Inneren arbeiten neue Low-Distortion-Treiber, die natürlich für eine möglichst gute Klangqualität sorgen sollen. Zu letzterem trägt außerdem die Software ihren Teil bei. Die vierte Generation der Airpods wurde mit Spatial Audio und Dolby Atmos ausgestattet, sodass in einem gewissen Maße ein Raumklang geboten werden kann, der sich noch dazu an der Kopf-Bewegung orientieren soll. Darüber hinaus gibt es den Adaptive EQ, der von den AirPods Pro übernommen wurde. So sollen die Songs möglichst neutral klingen. Ein neuer Erkennungs-Sensor soll erkennen, ob die Airpods getragen werden, oder nicht und entsprechend die Wiedergabe pausieren.

Das Case hat ebenfalls ein Redesign erhalten und erinnert nun optisch deutlich stärker an die Pro-Version. Die AirPods 3 sollen eine Akkulaufzeit von sechs Stunden besitzen. Muss es einmal schnell gehen, können die neuen Airpods innerhalb von fünf Minuten so weit aufgeladen werden, dass sie eine Stunde lang genutzt werden können. Ist das Case komplett geladen, können die AirPods 3 sechs Mal geladen werden. Das Case kann in dieser Generation per MagSafe geladen werden.

Die Apple AirPods 3 können noch in dieser Woche vorbestellt werden können. Der Verkauf startet in der nächsten Woche. Der Preis liegt bei 199 Euro. Die AirPods der 2. Generation bleiben weiterhin verfügbar und werden künftig 149 Euro kosten. Die AirPods pro erhalten ab sofort ebenfalls ein MagSafe-Case und werden weiterhin 279 Euro kosten.

Apple Music und HomePod mini bekommen kleine Updates

Auch Apple Musik und der HomePod Mini wurden im heutigen Event kurz bedacht. Apple Music bekommt neue Playlists, die noch einfacher zu finden sind und besser auf verschiedene Situationen zugeschnitten sein sollen. Darüber hinaus gibt es einen neuen, besonders günstigen Tarif, den Apple Music Voice Plan. Gesteuert wird dieser Tarif nur über Siri, was natürlich die Möglichkeiten der Steuerung ein Stück weit limitiert. Dafür kann Geld gespart werden, denn der Tarif kostet nur 4,99 US-Dollar zum Start.

Nach den iMacs wird auch der Homepod Mini bunt. Apples Smartspeaker gibt es künftig auch in Blau, Gelb und Orange. Technisch wurden keine Neuerungen kommuniziert, sodass wir davon ausgehen, dass es keine Änderungen gegenüber der im letzten Jahr vorgestellten Version gibt. Der Preis bleibt entsprechend bei 99 Euro.