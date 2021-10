Nanoleaf Lines: Modulare LED-Lichtleisten vorgestellt

Was in den 70er Jahren die Lavalampe war, sind heutzutage gefühlt die LED-Panels von Nanoleaf. Gerade bei Gamern sind die Lampen als Einrichtungsgegenstand äußerst beliebt. Aber auch bei YouTube gibt es eine Vielzahl von Streamern, die besagte Panels in ihrem Studio zur dekorativen Beleuchtung verwenden. Jetzt hat das Unternehmen die Nanoleaf Lines der Öffentlichkeit vorgestellt. Die modularen, hintergrundbeleuchteten, intelligenten Lichtleisten lassen sich miteinander verbinden. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und es lassen sich diverse Designs erstellen. Mit Screen Mirror können zudem die Bildschirmaktivitäten auf die Leuchten reflektiert werden.

Die Steuerung kann über die App erfolgen, die sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store verfügbar ist. Ebenfalls sind die Nanoleaf Lines unter anderem mit dem Apple HomeKit sowie mit dem Google Assistant und Amazons Alexa kompatibel. Außerdem werden Razers Chroma, IFTTT und SmartThings unterstützt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Die Leisten haben eine Höhe von 80 cm sowie eine Breite von knapp 28 cm und eine Tiefe von 2 cm. Das Gewicht ist mit 39 g angegeben. Die Steckverbindungen weisen eine Höhe von 2,16 cm sowie eine Breite von 4 cm und eine Tiefe von 3,46 cm auf. Der Lichtstrom pro Panel beträgt bei einer Lebensdauer von 25.000 Stunden 20 Lumen. Eine Verwendung für den Außenbereich ist nicht möglich. Die Herstellergarantie beträgt zwei Jahre.

Das Starterkit besteht aus insgesamt neun Lines und kann über die offizielle Webseite von Nanoleaf für rund 200 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich Ende November 2021. Des Weiteren ist ein Expansion Pack erhältlich. Dieses besteht aus drei Lines und liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 60 Euro. Hier sind jedoch lediglich die Leuchten im Lieferumfang enthalten, die separate Stromversorgung, die sich im Starter Kit befindet, fehlt an dieser Stelle.