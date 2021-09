Smart Glasses: Xiaomi stellt Brille mit MicroLED-Display vor

Xiaomi hat heute eine neue smarte Brille vorgestellt. Das Wearable mit dem Namen "Smart Glasses" setzt auf eine Reihe von Sensoren und ein integriertes MicroLED-Display zur Darstellung von Informationen und Bildern. Der Bildschirm sitzt im rechten Brillenglas und macht sich durch eine leichte Blaufärbung bemerkbar. Ansonsten versucht Xiaomi offenbar die futuristische Brille möglichst unauffällig und alltäglich aussehen zu lassen.

Dazu passt auch das Gewicht von gerade einmal 51 g. Der integrierte Chip misst lediglich 2,4 x 2,02 mm und befindet sich in dem Brillenrahmen hinter dem Display. Dieses ist nach Angaben von Xiaomi in etwa so groß, wie ein Reiskorn und verfügt über individuelle Pixel mit einer Größe von gerade einmal 4 μm. Damit der Träger auch in harschen Lichtverhältnissen, wie direkter Sonneneinstrahlung, etwas auf dem Bildschirm erkennen kann, verbaut Xiaomi ein Monochrome Display-Lösung, welche eine Helligkeit von bis zu zwei Millionen Nits in der Spitze erreicht.

Das chinesische Unternehmen betont in seiner Pressemeldung zudem, dass die Smart Glasses nicht als "zweites Display" für ein Smartphone agieren sollen. Stattdessen biete die Brille viele Funktionen, welche unabhängig von einem Handy genutzt werden könnten. Dazu gehören neben dem Anzeigen von Nachrichten das Knipsen von Bildern, das Anzeigen einer Navigation sowie die Übersetzung von Texten, Bildern und sogar gesprochener Sprache in Echtzeit.

Dafür verbaut Xiaomi eine 5 MP Kamera, welche bei Nutzung aufleuchtet sowie ein Mikrofon. Audiosignale sollen so live in Form von Text auf dem Display übersetzt werden. Im Showcase lässt sich der Träger so beispielsweise eine englische Speisekarte auf chinesisch übersetzen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie ausgereift die Technologie in der Praxis wirklich ist.

Es ist zudem anzumerken, dass es sich bei der Smart Glasses noch nicht um ein fertiges Produkt handelt, sondern lediglich um ein interessantes Konzept. Es ist jedoch anzunehmen, dass Xiaomi in Zukunft den Launch eines vergleichbaren Gadgets plant. Wann dies der Fall ist und zu welchem Preis die Brille erscheinen wird, ist zu diesem Zeitpunkt aber noch völlig unklar.