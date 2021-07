Elgato präsentiert die Facecam, das Stream Deck MK.2 und mehr

Elgato hat jetzt die Facecam vorgestellt. Sie ermöglicht die Aufnahme von Videos in 1080p mit 60 FPS. Laut dem Unternehmen erreichen die Videos dank des Elgato Prime Vollglasobjektivs (f/2,4) Studioqualität. Wobei hier die Lichtverhältnisse nicht außer Acht zu lassen sind. Zudem besitzt die Facecam einen Sony Starvis-Bildsensor (CMOS) sowie einen optimierten Fixfokus.

Neben der Facecam bringt Elgato eine Reihe neuer Geräte auf den Markt, mit denen sich das eigene Produktionssetup erweitern lässt. Hierzu zählt unter anderem das Wave XLR. Wie der Name erahnen lässt, handelt es sich um ein XLR-zu-USB-Typ-C-Mikrofoninterface inklusive digitalem Audiomixer.

Das Stream Deck MK.2 lässt sich mit austauschbaren Frontblenden, einem abnehmbaren USB-Typ-C-Kabel und einem neuen Standfuß erwerben. Außerdem gibt es mit dem Wave-Mic-Arm und dem Wave-Mic-Arm-LP zwei voll einstellbare Mikrofonarme.

Die neue Facecam ist bereits in der Hardwareluxx-Redaktion angekommen und wird derzeit auf Herz und Nieren getestet. Ein entsprechender Artikel wird in naher Zukunft auf unserer Webseite veröffentlicht.

“Mit Elgatos langjähriger Innovationsgeschichte in allen Bereichen der Content-Erstellung war für uns klar, dass unsere erste Webcam einen neuen Standard in der Branche setzen musste“, so Julian Fest, Senior Vice President und Geschäftsführer von Elgato. "Die Facecam ist das Ergebnis tausender Stunden akribischer Entwicklungsarbeit und erscheint zu einer Zeit, in der mehr Menschen als je zuvor auf der Suche nach einem hochprofessionellen Setup sind, mit dem sie ein Publikum aufbauen und vergrößern können. Die Facecam stellt eine Kombination aus Premium-Hardware und fortschrittlicher Software dar, die dem Anwender eine intuitive, leistungsstarke Lösung bietet, mit der er eine beeindruckende Videoqualität erzielen kann. Es war noch nie so einfach, eine Kamera manuell für die perfekte Aufnahme einzustellen.“

Die Elgato Facecam (200 Euro), das Stream Deck MK.2 (150 Euro), das Wave XLR (170 Euro), der Wave Mic Arm (100 Euro) und der Wave Mic Arm LP (100 Euro) sind ab sofort im Handel erhältlich. Die Garantie beläuft sich auf zwei Jahre.