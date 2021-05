SPC Gear SR400: Neue Gaming-Stühle von SilentiumPC

Der Hersteller SilentiumPC hat jetzt unter seinem Gaming-Label SPC Gear eine neue Serie von Gaming-Stühlen der Öffentlichkeit vorgestellt. Das neue SR400-Line-up besteht aus insgesamt drei Modellen mit PU-Lederbezug und zwei Modellen mit Stoffbezug. Neben den unterschiedlichen Farb- und Materialausführungen soll der metallverstärkte Rahmen in Kombination mit einer Rückenlehne und Sitzfläche aus Formschaum für hohen Komfort sorgen. Sowohl der SR400 als auch der SR400F eignen sich laut Hersteller für Gaming und den Alltag im Büro. Die Form der Schreibtischstühle wurde von Rennwagensitzen inspiriert und so konzipiert, dass sie den Körper des Benutzers in den Schlüsselbereichen der Wirbelsäule, insbesondere im Lenden- und Halswirbelbereich, unterstützen soll.

Das Herzstück der Konstruktion der SPC-Gear-SR400-Stühle ist der Stahlrahmen, der von elastischen Bändern getragen wird. Diese Konstruktion soll für Stabilität und hohe Festigkeit aller wichtigen Komponenten, von der Rückenlehne über den Sitz bis hin zum Fußkreuz, sorgen. Zudem sind die Gaming-Chairs mit einer Gasfeder (Klasse 4) ausgestattet, die eine Belastbarkeit von bis zu 150 kg zulässt. SPC Gear verwendet ebenfalls vergrößerte Räder, die zusätzlich mit einer Nylonschicht überzogen sind.

Des Weiteren ermöglicht eine spezielle Mechanik es, die Rückenlehne um bis zu 170° in eine fast liegende Position zu neigen oder diese komplett senkrecht aufzustellen (90°). Darüber hinaus sind die SR400-Modelle mit einer TILT-Funktion ausgestattet. Besagtes Feature erlaubt es dem Benutzer den gesamten Sitz um bis zu 18° zu neigen.

Der Lenden- und Halswirbelsäulenbereich wird durch zwei im Lieferumfang enthaltene Kissen unterstützt. Die Position kann dabei individuell eingestellt werden. Bei der Füllung kommt beim Lendenwirbelkissen Memory-Schaum zum Einsatz, der wesentlich fester ist, als dies beim oberen Kissen der Fall ist.

Das neue SPC Gear SR400- sowie SR400F-Lineup ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 220 Euro im Handel erhältlich.