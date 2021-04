Roborock S7 im Videotest: Was kann der neue Saug- und Wischroboter?

Zu nervigen Hausarbeiten gehört sicherlich das Saugen beziehungsweise Putzen der eigenen vier Wände. Diese einträchtige und immer wiederkehrende Arbeit ist förmlich prädestiniert für einen Roboter. Aus diesem Grund haben wir uns den neuen Saug- und Wischroboter S7 von Roborock näher angeschaut. In einem ausführlichen Videotest vergleichen wir das Modell S5 mit dem S7.

Der neue Roboter aus dem Hause Roborock soll in erster Linie durch eine verbesserte Saug- und Wischleistung überzeugen. Aber auch die Ladestation des S7 wurde aktualisiert und ist im Vergleich zum S5 wesentlich kleiner. Verantwortlich hierfür ist unter anderem die fehlende Plastikunterlage an der Basisstation. In unserem Test haben wir dabei keine Nachteile feststellen können. Trotz der fehlenden Unterlage sorgt das nasse Wischtuch nicht für Schlieren oder Abdrücke auf dem Boden. Dies ist dem Anheben des Wischtuches zu verdanken.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Ein Teppichsensor ist ebenfalls mit an Bord. Dadurch ist es in Kombination mit der App möglich, individuell einzustellen, ob ein Teppichboden ausgespart oder überfahren werden soll. Somit muss das Wischtuch bei niedrigen Teppichen nicht abgenommen werden. Dies ist gerade bei Räumen, die mit einem Laminat- beziehungsweise Parkettboden ausgestattet sind und in denen zusätzlich noch ein Teppich platziert wurde, äußerst nützlich. Ein weiteres Feature des S7 ist das Sonic-Mopping. Hierbei wird der Oberflächenschmutz mit Schall gelöst und kann im Anschluss leichter von der Wischeinheit aufgenommen werden.

Aber auch die Saugbürste wurde im Vergleich zum S5 verbessert. Diese besteht nun komplett aus Gummi, was nicht nur die Wartung erleichtert. Nachteilig ist jedoch, dass die Bürste wesentlich anfälliger ist, besonders bei harten Fremdkörpern, wie zum Beispiel Plastikteilen, die am Boden liegen.

Mit der App lassen sich diverse Einstellungen am Roboter vornehmen. Dazu zählt unter anderem die Saugleistung. Zudem legt der S7 eine detaillierte Karte der zu reinigenden Wohnung an und stellt diese farblich in der App dar. Hier können die Nutzer dann individuelle Anpassungen vornehmen und jeden Raum einzeln konfigurieren.

Bei der Reinigung hinterließ der Roborock S7 bei uns insgesamt einen besseren Eindruck als sein Vorgänger, der S5. Details dazu und Infos zur Preisgestaltung gibt es im Video zu sehen.