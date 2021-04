Logitech stellt die Harmony-Fernbedienungen ein

Als Logitech die Harmony-Fernbedienungen im Jahr 2004 von dem kanadischen Unternehmen Intrigue Technologies akquiriert hat, war die Welt noch eine andere. Ob der Fernseher, Receiver- DVD/Video/Blu-ray-Player beziehungsweise Recorder oder die Stereoanlage, alle elektronischen Geräte hatten eine eigene Fernbedienung. Zur damaligen Zeit erwies sich eine Universalfernbedienung, mit der sich sämtliche Geräte steuern lassen, als äußerst nützlich. Mittlerweile hat sich die Zahl der Remote-Controller im Haushalt drastisch reduziert. Zumeist benötigt lediglich der Fernseher noch einen entsprechenden Handsender. Die Bluetooth-Lautsprecher werden über das eigene Smartphone gesteuert und Netflix und Co. sind via App im Betriebssystem des TV-Gerätes integriert worden.

Aus diesem Grund hat man sich nun bei Logitech dafür entschieden, die Harmony-Fernbedienungen einzustellen. Aktuell ist das Relikt aus vergangener Zeit bei einigen Einzelhändlern noch lieferbar, sobald diese aber ihre Restbestände an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht haben, wird es vom Hersteller keinen Nachschub mehr geben. Wer das Logitech-Produkt aktuell im Einsatz hat, muss sich jedoch keine Sorgen machen. Das Unternehmen gab bekannt, dass sowohl die Konfigurationssoftware als auch die Apps für die Verwaltung unberührt bleiben. Logitech will den Betrieb aufrecht erhalten, solange das Produkt von Kunden benutzt wird. Auch für kommende TV-Geräte wird es entsprechende Gerätecodes in der Datenbank der Harmony-Fernbedienung geben.

Zwar gibt es momentan keinen offiziellen Termin für die Beendigung der Softwaresupports, jedoch wird dieser nicht ewig aufrecht erhalten. Nutzer sollten damit rechnen, dass spätestens in drei bis fünf Jahren auch die Software nicht mehr aktualisiert wird. Zudem sollten Kunden, die auch in Zukunft nicht auf die Harmony-Fernbedienung verzichten wollen, im Handel ein entsprechendes Ersatzgerät erwerben, um bei einem Hardwaredefekt nicht mit leeren Händen dazustehen.

