Heimstudio-Ausstattung: Elgato präsentiert Light Strips und Wave Panels

Elgato hat jetzt sowohl die Elgato Light Strips als auch die Elgato Wave Panels vorgestellt. Die zwei neuen Produktlinien richten sich laut Unternehmen in erster Linie an Content Creatoren, die auf der Suche nach individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für ihr Heimstudio sind.

Der Elgato Light Strip kann per App gesteuert werden und verfügt über insgesamt 108 RGBWW-LEDs. Besagte App ist für Android- und Apple-Smartphones verfügbar und lässt sich außerdem auf Windows-PCs oder Macs nutzen. Bei der Befestigung kommen stark haftende Tesa-Klebeflächen zum Einsatz. Der Strip ist vollständig dimmbar und liefert bei einer Farbtemperatur von 3.500 bis 6.500 K bis zu 2.000 Lumen. Eine Integration mit Elgatos Stream Deck ist laut Herstellerangaben ebenfalls möglich. Das Unternehmen spricht hier explizit von einer fortschrittlichen Audio-Video-Automatisierung, die auf Knopfdruck zur Verfügung steht.

Die hexagonalen Elgato Wave Panels bestehen aus einer zweischichtigen Schaumstoffkonstruktion. Dies soll Echo- und Nachhalleffekte verringern. Mit Hilfe des proprietären EasyClick-Rahmens können die Wave Panels in individuellen Konstellationen zusammengefügt werden. Im Lieferumfang sind allerdings lediglich Tesa-Klebestreifen zur Befestigung enthalten. Wer die Panels permanent befestigen will, muss auf ein optionales Montageset zurückgreifen. Die Wave Panels sind in verschiedenen Farben erhältlich und können nach Belieben miteinander kombiniert werden.

Die Elgato Light Strips und Elgato Wave Panels sind ab sofort weltweit bei allen Vertriebs- und Fachhändlern von Elgato und Corsair erhältlich und kommen mit einer zweijährigen Garantie. Die Light Strips liegen bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 60 Euro. Für das Wave Panel Starter-Set werden 120 Euro fällig.