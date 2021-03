Nuki Box ab sofort auch für Endkunden verfügbar

Bislang konnte zwar auch der Opener von Nuki für Häuser mit mehreren Parteien verwendet werden, jedoch nutzte besagtes Produkt die Gegensprechanlage und konnte so lediglich von einer Partei bedient werden. Die Nuki Box wird hinter dem Klingelbrett an der Hauseingangstür installiert und macht die Tür so für alle Bewohner smart. Die Box benötigt weder einen WLAN-Zugang noch eine kompatible Gegensprechanlage. Laut Hersteller ist das Produkt mit jeder Tür, die einen Summer besitzt, kompatibel. Die Datenübertragung wird über eine integrierte eSIM mit einer 5-Jahres-Flatrate realisiert.

Die Einrichtung und Verwaltung erfolgt mit Hilfe eines Administrator-Accounts. Anschließend können die Nutzer-Accounts über die Nuki-App gesteuert werden. Hier lassen sich auch weitere Zugangsberechtigungen erteilen. Außerdem erhalten nur berechtigte Personen Informationen über die Sperrvorgänge der eigenen Wohneinheit. Administratoren, wie beispielsweise die Hausverwaltung, können nicht einsehen, wer das Gebäude betreten hat.

Laut dem CEO Martin Pansy war die Nuki Box bisher nur für den Großkundenbereich im Projektgeschäft verfügbar. Zahlreiche Kundenanfragen haben den Hersteller allerdings bestärkt, die Nuki Box weiterzuentwickeln und für Endkunden verfügbar zu machen.

Die Nuki Box ist ab sofort exklusiv im Webshop unter www.nuki.io zum Preis von 349 Euro erhältlich. Die Datenflatrate für einen Zeitraum von fünf Jahren ist bereits im Preis enthalten.

