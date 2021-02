Erste Skizzen zum Design der One Plus Watch gesichtet

Es ist bereits seit ein paar Jahren bekannt, dass One Plus das eigene Ökosystem um eine Smart-Watch erweitern möchte. Nun scheinen sich die Hinweise auf einen Release in diesem Jahr zu verdichten. Erst im Januar brachte der Smartphone-Hersteller in Indien mit dem OnePlus Band, ein eigenes Fitness-Wearable für erschwingliche 28 Euro auf den Markt.

Nun sind offizielle Bilder des deutschen Patent- und Marken-Amts (DPMA) im Rahmen eines Patents zu einer Smartwatch von OnePlus in Umlauf geraten. Darauf lassen sich zwei unterschiedliche Design der smarten Uhr in Form von Skizzen erkennen. Bisher ist jedoch noch unklar, ob es sich bei beiden Zeichnungen um Modelle handelt, welche später tatsächlich zu kaufen sein werden. Obwohl sich die beiden Skizzen nur marginal voneinander unterscheiden, mutet eine der beiden Modelle durchaus sportlicher an, während die andere eher elegant daherkommt.

Die mutmaßliche Sport-Variante setzt auf ein geriffeltes Armband mit Plastikverschluss, die elegante Variante scheint hingegen auf ein glatteres Armband mitsamt Clipverschluss zu setzen. Beide Modelle bieten an der Seite zwei Knöpfe für die Steuerung der integrierten Funktionen. Zudem scheinen beide Uhren auf der Rückseite über die bei Wearables inzwischen üblichen Sensoren zur Messung der Herzfrequenz sowie des Blutsauerstoffgehalts zu verfügen. Zusätzlich lassen sich Pins für das Aufladen der Smart Watches erkennen.

Bisher gehen Marktbeobachter auf Basis der Aussagen von One Plus von einem Launch zusammen mit dem One Plus 9 und dem One Plus 9 Pro im März aus.