Canon präsentiert neues MREAL-S1-Mixed-Reality-Headset für 32.000 Euro

Das für Kamerasysteme bekannte Unternehmen Canon hat in Japan ein neues Mixed-Reality-Headset mit dem Namen MREAL S1 vorgestellt. Die Besonderheit dieses Modells ist sein extrem leichtes Gewicht von gerade einmal 137 g, zusammen mit dem Kopf-Band zur Fixierung des Gadgets werden es insgesamt 338 g. Allerdings kommt diese Leichtigkeit zu einem entsprechenden Preis: In Japan wird das MREAL S1 ab Ende Februar für vier Millionen Yen (umgerechnet ca. 31.720 Euro) in den Handel gebracht.

Auch ein paar Informationen zu den technischen Spezifikationen hat das Unternehmen bereits verraten. Demnach steht jedem Auge eine Auflösung von 1.600 x 1.200 Pixel zur Verfügung. Die Bildwiederholrate liegt jeweils bei 120 Hz. Es ist außerdem zu beachten, dass für die Kalibrierung eine zusätzliche Kamera mit einer Brennweite zwischen 20 mm und 28 mm nötig ist. Darüber hinaus empfiehlt Canon für die Nutzung einen Windows 10 betriebenen Desktop-PC mit mindestens acht Prozessorkernen sowie 32 GB Arbeitsspeicher. Als Grafikeinheit wird eine NVIDIA Quadro RTX 5000 empfohlen.

In einem von Canon veröffentlichten Video werden einige Anwendungsbeispiele der Technologie beschrieben. So können Kunden beispielsweise einen Konzeptwagen in originaler Größe betrachten und dabei zusätzlich mit dem Objekt interagieren, etwa die Türen öffnen. Auch die Visualisierung von Gebäuden und Landschaften soll möglich sein, um beispielsweise Architekten und Stadtplanern eine immersivere Erfahrung zu bieten. Zudem können zum Beispiel Innenräume virtuell eingerichtet werden, bevor die Möbel tatsächlich gekauft und montiert werden. Es handelt sich mit Blick auf den Preis aber wohl eher um ein Nischen-Produkt für spezielle Anwendungen in der Industrie. Ob womöglich auch ein ähnliches Gadget für den Privatsektor geplant ist, bleibt offen.