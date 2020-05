Roborock S6 maxV im ausführlichen Videotest

Roborock hat mit dem S6 maxV sein neustes Flaggschiff in den Handel gebracht. Wir hatten nun die Möglichkeit, einen Vergleich zum Vorgänger zu machen. So hat der Hersteller nicht nur die Saugkraft erhöht, sondern auch an der Wischfunktion geschraubt. Der S6 maxV kommt mit einem deutlich größeren Wassertank daher, womit auch größere Flächen problemlos gewischt werden können. Neu sind die beiden Kameras, die Hindernisse frühzeitig erkennen und damit ein Zusammenstoß vermieden werden soll. Zudem ermöglichen die Kameras zusammen mit dem Laser-Sensor eine detaillierter Aufnahme des Raumes.

Beim Test zeigte sich, dass die Installation über die App schnell erledigt ist. Zwingend ist hierfür jedoch eine WLAN-Verbindung nötig, um den Saugroboter steuern zu können. Im ersten Lauf wird die Karte erstellt und unserer Erfahrung nach erfolgt das Mapping relativ präzise. Um die Karte zu abzuspeichern, ist allerdings ein kompletter Durchlauf nötig. Deshalb sollten im Vorfeld einige Hindernisse beiseite geschafft werden.

Neu ist beim S6 maxV bei der Wischfunktion die Einstellung der Wassermenge je nach Raum. So kann das Badzimmer mit mehr Flüssigkeit gewischt werden als beispielsweise das Wohnzimmer. Dies funktionierte in unserem Test problemlos und das Wischergebnis überzeugte. Aufgrund des größeren Wassertranks reicht die Wassermenge nun für das Wischen der kompletten Wohnung aus.

Kameras bieten derzeit fast keinen Mehrwert

Im Praxiseinsatz zeigte sich, dass die verbauten Kameras gegenüber dem Vorgänger kaum Vorteile bringen. Der S6 maxV stößt weiterhin an Gegenstände und schiebt diese je nach Gewicht auch mal beiseite. Trotzdem scheint der Hersteller an der Erkennung gearbeitet zu haben, denn eine Glastrennwand wird im Gegensatz zum S6 nun problemlos erkannt und umfahren. Das Saugergebnis im Allgemeinen hat durchaus überzeugt, was jedoch schon beim Vorgänger der Fall war. Der Unterschied in der Saugleistung ist nur begrenzt feststellbar.

Roborock S6 maxV hat beim Wischen die Nase vorn

Als Fazit lässt sich festhalten, dass es für das reine Saugen der ältere Roborock S6 mit dem neuen Modell S6 maxV aufnehmen kann. Möchte man hingegen öfters die Wischfunktion nutzen, hat der S6 maxV aufgrund der verbauten Düsen und des größeren Wassertranks die Nase vorne. Dies lässt sich der Hersteller mit einem Preisunterschied von rund 200 Euro allerdings ordentlich bezahlen.

Die verbauten Kameras bringen derzeit keinen wirklichen Vorteil, was sich allerdings durch Firmware-Updates seitens des Herstellers noch ändern könnte. Zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir keinen wirklichen Mehrwert.