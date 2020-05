Sonos präsentiert die neue Soundbar Arc

Sonos hat jetzt die neue Soundbar Arc angekündigt. Diese wird sowohl die Playbar als auch die Playbase ersetzen. Außerdem soll die Lautsprecherleiste laut Angaben des Unternehmens einen vollwertigen Ersatz für Stereoanlagen darstellen und sich für das Abspielen von Filmen, Serien, Games, Musik, Podcasts und Radiosendern eignen. Neben einer Stereowiedergabe bietet die neue Arc zudem Dolby Audio 5.1 sowie Dolby Atmos und wurde in Zusammenarbeit mit Oscar-prämierten Tonmeistern entwickelt.



Außerdem kann die Arc dank der Sonos Software-Plattform S2 mit der neuen Sonos App, der TV-Fernbedienung, Apple AirPlay 2 und mittels Stimme über Amazon Alexa oder Google Assistant gesteuert werden. Des Weiteren lässt sich der Sound der Arc in der Sonos-App, die sich ab dem 8. Juni 2020 herunterladen lässt, optimieren. Ebenfalls besitzt die Arc einen Nachtmodus, der die Dynamik z.B. bei Explosionen reduziert. Mit dem Trueplay Tuning von Sonos ist es möglich eine Anpassung des akustischen Profils an den jeweiligen Raum vorzunehmen, in dem die Arc aufgestellt wurde. Die neue Sonos-Soundbar kann vor dem Fernseher platziert oder mithilfe der speziell entwickelten Halterung an der Wand montiert werden. Die Verbindung erfoglt dabei per HDMI eARC oder ARC.

Die Soundbar besitzt eine Gesamtlänge von 114 cm und elf Treiber der Klasse D. Zwei der genannten Treiber wurden nach oben gerichtet und sollen so für einen 3D-Sound sorgen. Zudem kann die neue Arc mit dem Sonos Sub sowie mit einem Paar One SL Surround Speakern kombiniert werden.

Die Arc ist ab dem 10. Juni 2020 in den Farben Schwarz oder Weiß zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 900 Euro erhältlich und kann bereits ab heute exklusiv auf der Webseite des Herstellers vorbestellt werden.

Neben der Arc gab Sonos zwei weitere Updates bekannt. Zum einen den Sonos Sub (3. Generation) und zum anderen den neuen Sonos Five, der Nachfolger des PLAY:5 (2. Generation). Sowohl der Sonos Sub als auch der Sonos Five sind ab dem 10. Juni 2020 im Handel für rund 800 Euro bzw. knapp 580 Euro erhältlich.