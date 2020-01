Der Gamepad-Hersteller 8BitDo hat jetzt den Controller Zero 2 der Öffentlichkeit vorgestellt. Besagtes Gamepad zeichnet sich besonders durch seine Größe und den Preis aus. Der für Windows, Android, mac OS, Steam und für die Switch kompatible Controller wiegt gerade einmal 20,7 g und hat die Maße 73 mm x 36,5 mm x 14,7 mm. Laut 8BitDo hat der Zero 2-Bluetooth-Controller eine Laufzeit von bis zu acht Stunden (180 mAh Li-on Batterie).

Das Unternehmen möchte mit dem neuen Zero 2 klassische Gamer ansprechen. Aus diesem Grund fehlen beim genannten Controller Analogsticks. Der Zero 2 verfügt neben einem Steuerkreuz über vier Aktions- und zwei Schultertasten. Außerdem besitzt der Controller eine Start- und Select-Taste.

Aktuell ist der Zero 2 über Amazon in den Vereinigten Staaten von Amerika und im Vereinigten Königreich erhältlich. In Deutschland soll der Controller Mitte des aktuellen Monats in den Handel kommen. Preislich liegt das Gamepad bei rund 20 Euro.