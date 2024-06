Werbung

Panasonic bietet zwar auch Digitalkameras mit Vollformatsensor an, man bleibt dem kleine Micro-Four-Thirds-Sensor aber weiterhin treu. Das wird jetzt mit dem neuen Flaggschiff-Modell Lumix GH7 untermauert.

Die GH-Serie verfolgt einen Hybridansatz: Die entsprechenden Modelle sollen gleichermaßen für das Fotografieren und die Videoproduktion geeignet sein. Die Lumix GH7 ist nun das erste Modell der Serie mit Phasenautofokus (den gab es bei Panasonic Micro-Four-Thirds-Kameras bisher nur bei der Lumix G9II). Gerade im Videomodus sollte der Autofokus damit deutlich zuverlässiger arbeiten als der bisher genutzt Kontrastautofokus. Ein Echtzeit-Erkennungs-AF für verschiedene Motive wird unterstützt. Dabei gibt es unter anderem einen Modus für Flugzeuge und Züge.

Die Lumix GH7 kann als weitere Neuerung intern 5.7K 30p ProRes 422 HQ und ProRes RAW HQ aufnehmen. In UHD oder DCI 4K sind 10-bit 4:2:2 Aufnahmen mit bis zu 60p möglich. Slow-mo-Aufnahmen in UHD oder DCI 4K in 10-bit 4:2:0 werden mit bis zu 120 fps unterstützt. Dank des integrierten Lüfters sind zeitlich unbegrenzte Videoaufnahmen möglich. LUT-Dateien ermöglichen das Anwenden von Farb-Looks sowohl auf Videos als auch auf Fotos. Bei Verwendung des neuen XLR-Mikrofonadapters DMW-XLR2 werden nun 32-Bit-Float-Audioaufnahmen unterstützt. Dadurch muss der Tonaufnahmepegel während der Aufnahme nicht mehr angepasst werden.

Panasonic verbaut einen 25,2 MP BSI CMOS-Sensor mit einem Dynamikbereich von 13+ Blendenstufen. Das ausklappbare Display wurde so gestaltet, dass es nicht mit HDMI- oder USB-Kabeln kollidiert. Panasonic hat das Kameragehäuse so ausgelegt, dass es staub- und spritzwassergeschützt und frostbeständig bis -10 Grad Celsius ist. Es stehen ein zwei Kartenslots zur Verfügung: Einmal CFexpress Type B und einmal UHS-II SD.

Der Verkauf der Lumix GH7 startet ab Juli. Für den Body wird ein Preis von 2.199 Euro aufgerufen. Das Kit mit dem H-FS12060E-Objektiv soll 2.399 Euro und das mit dem Leica H-ES12060E 2.799 Euro kosten.