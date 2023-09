Werbung

GoPro hat mit der Hero12 Black ein neues Flaggschiff-Modell vorgestellt. Die Actionkamera soll im Vergleich zur Vorgängergeneration vor allem eine deutlich längere Aufnahmezeit bieten. Dazu kommen eine ganze Reihe weiterer Verbesserungen.

Im Kern baut die Hero12 Black auf die Vorgängermodelle auf und ähnelt ihnen auch äußerlich. Für viele Nutzer dürfte vor allem die bis zu doppelt so lange Akkulaufzeit interessant sein. Dank eines verbesserten Energiemanagements sollen so selbst in höchster Qualitätsstufe (5,3K60) 70 Minuten Aufnahmezeit möglich sein. Bei 1080p30 legt die Aufnahmezeit auf über 155 Minuten zu.

Der neue Max Lens Mod 2.0 für die Hero12 Black ist eine Vorsatzlinse, die einen extremen Ultraweitwinkel von 177 Grad bei 4K60-Auflösung ermöglicht. Auch die Hero12 Black löst mit bis zu 5,3K auf. Durch die 8x Slo-Mo-Funktion sind Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 2,7K möglich. In 4K ist noch 4x Slo-Mo möglich. Die Videostabilisierung ("HyperSmooth 6.0") wurde weiter verbessert. nIm Fotomodus können Bilder mit bis zu 27 MP aufgenommen werden.

Der 1/1,9"-Sensor mit seinem 8:7-Bildformat kann flexibel auf Formate wie 9:16, 16:9 oder 4:3 zugewschnitten werden. Das 8:7-Format ist bei der Hero12 Black jetzt für alle Videoauflösungen, aber auch für TimeWarp, Zeitraffer, Zeitraffer bei Nacht und für alle Nachteffekte verfügbar. Laut GoPro wurde auch die Bedienung des neuen Modells verbessert. Dabei hat man sich zum einen an Nutzern orientiert, die eine besonders komfortable Bedienung wünschen, aber auch fortgeschrittene Nutzer berücksichtigt, die Wert darauf legen, möglichst viele Einstellungen selbst beeinflussen zu können.

Dank der neuen Timecode-Sync-Funktion können mehrere Hero12 Black nun einfacher miteinander synchronisiert werden. Für eine professionelle Farbkorrektur soll die neue GP-Log-Funktion mit abrufbaren Lookup-Tables (LUTs) sorgen.

Die GoPro Hero12 Black kann ab sofort vorbestellt werden. Dabei wird ein Preis von 449,99 Euro angesetzt. GoPro will die Actionkamera dann am bzw. vor dem 13. September verschicken.