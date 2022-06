Fujifilm X-H2S: Hybrid-Flaggschiffkamera mit APS-C-Sensor

Mit der Fujifilm X-H2S kommt eine neue APS-C-Hybridkamera auf den Markt, die sowohl als Foto- als auch als Videokamera überzeugen soll. Sie wird unter anderem mit hoher Serienbildgeschwindigkeit und 6.2K/30p bzw. 4K/120p beworben.

Gegenüber dem Vorgänger X-H1 wurde die X-H2S an entscheidenden Stellen weiterentwickelt. So verbaut Fujifilm nun einen stacked BSI-Sensor mit 26,16 MP, der die Auslesegeschwindigkeit stark beschleunigt. In Kombination mit dem leistungsstärkeren Bildprozessor X-Processor 5 werden damit die Voraussetzungen für einen Burst-Modus mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde geschaffen. Bis zu 1.000 Aufnahmen am Stück können mit 30 Bildern pro Sekunde im JPEG-Format aufgenommen. Bei Nutzung des RAW-Formats sind immerhin noch 20 fps möglich (jeweils mit elektronischem Verschluss, der mechanische Verschluss limitiert auf 15 fps).

Verbesserte Autofokus-Algorithmen sollen für verlässlichere Objektverfolgung und höhere Präzision bei beweglichen Objekten sorgen. Objekterkennung kann in Kombination mit Deep Learning für ganz unterschiedliche Objekte wie Tiere und Fahrzeuge genutzt werden.

Der Sensoraufbau sollte zudem rolling-shutter-Effekte im Videomodus reduzieren. Als Hybridmodell kann die X-H2S generell beachtliche Videospezifikationen bieten. So werden 6.2K/30P-Aufnahmen mit 4:2:2 10-bit unterstützt. 4K/120P (mit 1,29x Crop-Faktor) sorgt für hochauflösende Slow-Motion-Aufnahmen. Die Aufnahmedauer variiert je nach Szenario. 4K/60P-Aufnahmen sollen bei 25℃ und mit dem Batteriegriff VG-XH für bis zu vier Stunden möglich sein. Für Aufnahmen bei hohen Temperaturen bietet Fujifilm ein optionales Lüfterkit (FAN-001) für die Kamerarückseite an. Die X-H2S unterstützt Apple ProRes und F-Log2 für Aufnahmen mit hohem Dynamikumfang.

Ein Bildstabilisator soll im Foto- und im Videomodus bis zu sieben Blendenstufen kompensieren. Das Magnesiumgehäuse der X-H2S ist staub- und feuchtigkeitsgeschützt und für Temperaturen bis -10℃ geeignet. Sie bietet einen CFexpress-Type-B- und einen UHS-II-SD-Speicherkartenslot. Zur Bildkomposition können ein OLED-Sucher mit 120 fps oder das neig- und schwenkbare LCD genutzt werden.

Die Fujifilm X-H2S soll ab Juli 2022 zu einem Preis von 2.749 Euro (nur Body) verfügbar werden. Für den Batteriehandgriff VG-XH wird ein Preis von 449 Euro angesetzt. Das Lüftermodul FAN-001 soll 199 Euro kosten.