Neue Webcam: Kiyo Pro ab sofort bei Razer erhältlich

Am heutigen Tag erweitert Razer seine Produktpalette um ein weiteres neues Produkt aus dem Webcambereich. Hauptmerkmale der Kiyo Pro getauften 2,1 Megapixel-Webcam sollen der besonders lichtempfindliche adaptive CMOS-IMX327-Sensor und Sonys STARVIS HDR-Technologie sein, die vereint Ihren Fokus auf schlechte Umgebungs- und Lichtverhältnisse legen und mit einer gesteigerten Lichtausbeute für eine professionelle und hochwertige Bildqualität auf hohem Niveau sorgen sollen.

So kann die Kiyo Pro laut Razer Videoanrufe per Autofokus schärfen und diese in der maximalen FullHD-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde im H.264-Standard übermitteln (mit eingeschaltetem HDR und 30 Bildern pro Sekunde). Darüber hinaus bietet das Weitwinkelobjektiv der Kiyo Pro laut Hersteller den Benutzern Sichtfeldmöglichkeiten bis zu 103 °, sodass sogar kleinere Gruppen ins Bild passen. Wahlweise lässt sich per Hersteller-Software der Bildausschnitt auch auf 90 ° bez. auf 80 ° reduzieren. Auch im Bereich der Sprachqualität soll Razers Webcam-Neuling überzeugen können, eingehende Audiosignale überträgt das verbaute Stereo-Mikrofon mit 16 Bit bei 48 KHz. Unter Windows lässt sich die Kiyo Pro in vollem Umfang nutzen, MacOs-Anwender bleiben aufgrund fehlender Razer Synapse-Softwareunterstützung außen vor.

Im Lieferumfang enthalten sind neben dem 1,5 Meter langen USB-3.0 Kabel auch eine faltbare L-förmige Halterung die zur Befestigung an den Bildschirm des Notebooks oder dem PC-Monitor gedacht ist. Alternativ lässt sich die Webcam auch auf einem Stativ (nicht im Lieferumfang enthalten) am Schreibtisch aufstellen und betreiben.

Über die Homepage des Herstellers kann die Razer Kiyo Pro ab sofort zu einem Preis von knapp 210 Euro käuflich erworben werden.