GoPro veröffentlicht die HERO9 Black

GoPro stellt mit der HERO9 Black eine neue Kamera mit einem Sensor für 5K-Videos und 20-Megapixel-Fotos der Öffentlichkeit vor. Außerdem ist eine Hyper-Smooth-3.0-Videostabilisierung der nächsten Generation mit integrierter Horizontausrichtung mit an Bord. Des Weiteren findet sich ein neues Display auf der Vorderseite sowie ein größeres Display auf der Rückseite. Ebenfalls soll die neue GoPro 30 % mehr Akkulaufzeit bieten. Die HERO9 Black ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 480 Euro im Handel erhältlich. Außerdem besteht die Möglichkeit, die neue Kamera über das GoPro Jahresabo für 380 Euro zu erwerben.

Auch beim Thema Umwelt hat sich was bei GoPro getan und so verbannte das Unternehmen Kunststoffe aus der Verpackung der HERO9 Black. Die neue Kamera wird in einem Case für zusätzliche Halterungen und Zubehör geliefert.

"Ein wichtiger Anspruch unserer Unternehmensphilosophie ist die Reduzierung von Kunststoffen", betont Woodman. "Deswegen liefern wir die HERO9 Black in einem hochwertigen Case anstatt in einer herkömmlichen Verpackung. Bis Ende des Jahres 2021 wollen wir dies auch bei unseren anderen Kameras einführen."

Features der HERO9 Black

Neuer Bildsensor

Video: 5K30, 4K60, 2,7K120, 1440p120, 1080p240 und mehr

Foto: 20 MP

Neues 1,4"-Farbdisplay auf der Vorderseite mit Live-Vorschau und Statusmodi

Großes 2,27"-Touchdisplay mit Touch-Zoom auf der Rückseite

30 % mehr Akkulaufzeit als die HERO8 Black mit verbesserter Leistung bei kaltem Wetter

Austauschbarer Akku

HyperSmooth 3.0 mit integrierter Horizontausrichtung

TimeWarp 3.0 mit Echtzeit und halber Geschwindigkeit

1080p-Livestreaming

1080p-Webcam-Modus

Power-Tools: HindSight, LiveBurst, Geplante Aufnahme und Aufnahmedauer

SuperFoto + HDR-Zeitraffervideo bei Nacht

RAW-Fotos

Digitale Objektive

Sprachsteuerung mit 14 Befehlen in 11 Sprachen und 6 Dialekten

3 Mikrofone mit fortschrittlicher Windgeräuschminderung

Stereo + RAW-Audio

Größerer Lautsprecher für verbesserte Audiowiedergabe

Abnehmbare Objektivabdeckung

Integrierte ausklappbare Befestigungsösen

Robust + wasserdicht bis 10 m

Kompatibel mit Max Lens Mod, Light Mod, Display Mod und Media Mod für die HERO9 Black

Der neue Max Lens Mod ist für rund 100 Euro erhältlich und soll die HERO9 Black um eine Max-HyperSmooth-Videostabilisierung und das Max-SuperView-Sichtfeld mit geringer Verzerrung bei einer Auflösung von bis zu 2,7K60 ergänzen. Mit dem Max Lens Mod soll die Horizontsperre laut Hersteller selbst dann möglich sein, wenn die Kamera um volle 360° gedreht wird. Ebenfalls mit der HERO9 Black kompatibel sind der Media Mod (abnehmbarer Windschutz aus Schaumstoff) für 90 Euro. Des Weiteren unterstützt die neue HERO9 den Display Mod (80 Euro) und den Light Mod (50 Euro). Der Max Lens Mod ist ab Oktober 2020 im Handel erhältlich. Der Media Mod kann seit dem 16. September 2020 erworben werden. Der Display Mod und der Light Mod sind bereits auf GoPro.com zu bestellen.

Mit dem GoPro-Abonnementservice erhalten alle Abonnenten laut dem Unternehmen einen Kameraaustausch ohne Fragen, unbegrenzten Cloud-Speicher für ihre GoPro Fotos und Videos in Originalqualität, verbessertes Livestreaming auf GoPro.com sowie bis zu 50 % Rabatt auf Halterungen und Zubehör auf GoPro.com (inkl. der GoPro Lifestyle-Produkte) und einen Rabatt von bis zu 100 Euro beim Kauf einer neuen Kamera. Das GoPro-Abonnement liegt bei knapp 50 Euro im Jahr oder bei 5,49 Euro pro Monat.

Des Weiteren hat GoPro zum Launch der neuen Kamera die Million-Dollar-Challenge gestartet. Mitmachen können ausschließlich Besitzer der HERO9 Black. Alle Teilnehmer, deren Videoclips für das HERO9-Black-Million-Dollar-Challenge-Video ausgewählt werden, erhalten einen gleichen Anteil von insgesamt einer Million US-Dollar. Das Video wird im Dezember 2020 veröffentlicht. Einsendeschluss ist Freitag, der 4. Dezember 2020.