Der Cloud Computing-Anbieter Shadow hat mit Shadow PC Essential ein neues Abonnement vorgestellt, das sich für 9,99 Euro im Monat auf das Wesentliche konzentrieren möchte. Shadow PC Essential will eine ansprechende Lösung für all diejenigen sein, die zwar einen PC zum Arbeiten brauchen, aber keine Unsummen für Funktionen ausgeben möchten, die sie nicht benötigen.

Bei Shadow PC Essential handelt es sich im Prinzip um einen Windows-PC in der Cloud, der von jedem Gerät aus (PC, Mac, Smartphone, Tablet) verfügbar ist. Das neue Angebot umfasst dabei 4 GB Arbeitsspeicher sowie weitere 265 GB Speicherkapazität. Da sich das PC Essential-Angebot auf das Nötigste beschränkt, entfällt das Angebot einer potenten GPU-Lösung. Insofern richtet sich das Angebot auch speziell an Unternehmen, die eine einheitliche Arbeitsumgebung schaffen wollen. Denn genau dort ergeben sich die Vorteile aus dem Konzept.

Mitarbeiter eines Unternehmens können so beispielsweise ihre eigenen Geräte verwenden und dennoch auf eine ähnliche Arbeitsumgebung wie ihre Kollegen zugreifen. Neben der Vielzahl von verschiedenen Geräten die benutzt werden können, eignen sich auch veraltete Geräte dafür. Die Ausstattung kann außerdem jeden Monat direkt in der Cloud geändert und an die entsprechenden Bedürfnisse angepasst werden.

Ein weiterer Vorteil ist der Umstand, dass keine Daten lokal auf Endgeräten gespeichert werden. Die Cloud soll Sicherheit vor Diebstahl und Beschädigung geben. Hier muss man allerdings die Einschränkung machen, denn die Daten auch bei Shadow PC verloren und abhanden gehen können – auch Cloud-Dienste sind davor nicht gefeit. Ein Verlust des eigenen Gerätes birgt hier allerdings nicht die Gefahr des Datenverlusts. Für europäische Nutzer sollen die Daten laut Shadow in den eigenen europäischen Rechenzentren gespeichert werden, welche an die europäischen Gesetze und Standards zum Datenschutz (einschließlich DSGVO) gebunden sind.