Die Verkäufe von Videospielen und Konsolen haben im August europaweit im Vergleich zum Vorjahr deutlich angezogen.

Nach Auswertungen der Daten von GamesIndustry.biz wurden im vergangenen Monat in Europa rund 10,7 Millionen Spiele von Triple-A-Publishern verkauft, was einen Anstieg von fast 29 % gegenüber August 2022 darstellt, zumal das bedeutendste Spiel des Monats August - Baldur's Gate 3 - in diesen Statistiken nicht berücksichtigt wurde, da der Publisher Larian keine Daten an GSD lieferte. Ohne Baldur's Gate 3 war das meistverkaufte Spiel in Europa im vergangenen Monat FIFA 23, gefolgt von Grand Theft Auto 5. Die Verkaufszahlen von Grand Theft Auto 5 stiegen im Vergleich zum August letzten Jahres um 40 Prozent an, was vor allem auf Werbeaktionen für die PlayStation 5 zurück geführt werden kann.

Auch die Konsolenverkäufe stiegen im letzten Monat sprunghaft an, wobei die Hardware-Verkäufe in Europa im Vergleich zum August 2022 um 67 % zunahmen. Hier sticht vor allem die PlayStation 5 hervor, die im vergangen Jahr noch mit Lieferengpässen zu kämpfen hatte. Nachdem diese mittlerweile in ausreichender Menge verfügbar ist und kürzlich eine Reihe von Preisaktionen erlebt hat, konnten die PS5-Hardwareverkäufe im Vergleich zum August 2022 um 197 % steigen. Allerdings werden bei den Konsolen nicht alle Märkte von GSD berücksichtigt. Die wichtigen Märkte Deutschland und das Vereinigte Königreich fehlen in der statistischen Erfassung, dennoch kann aus den Zahlen ein Trend für Europa abgelesen werden.

Die Nintendo Switch schlägt sich, vor allem wenn man das Alter der Konsole betrachtet, wacker. Die Verkäufe stiegen hier im Vergleich zum August letzten Jahres um immerhin knapp ein Prozent an. Die Xbox-Series X/S haben dagegen einen schweren Stand. Die Verkäufe gingen bei den Konsolen von Microsoft im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2022 um fast 12 % zurück. Dies könnte sich für den Monat September aber wahrscheinlich ändern, da hier die Veröffentlichung von Starfield die Verkäufe angeschoben haben dürfte.