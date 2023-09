Probelauf in Deutschland

Ebay hat ein neues Angebot namens Ebay Lokal für den deutschen Markt eingeführt. Bisher gibt es den neuen Dienst nur hier. Das Angebot soll es sowohl Kunden ermöglichen, besser vor Ort einzukaufen, als auch Händlern und privaten Verkäufern zusätzliche Absatzmärkte zu erschließen.

Ziel von Ebay Lokal ist es, Artikel in der Umgebung der Nutzer hervorzuheben und besser sichtbar zu machen. Es richtet sich sowohl an Händler, die ihren digitalen Kanal stärken möchten, als auch an private Verkäufer. Besonders praktisch für Verkäufer ist eine lokale Orientierung natürlich dann, wenn es sich um schwere oder sperrige Produkte handelt, da diese bei direkter Abholung keine hohen Transportkosten verursachen.

Das Angebot wurde speziell für Deutschland entwickelt, da dieses zu den fünf größten Key-Märkten von Ebay gehört. Außerdem sind die anderen vier Länder in dieser Liste ausnahmslos englischsprachig. Mit Ebay Lokal möchte das Unternehmen den lokalen Handel erleichtern und den direkten Austausch von Produkten fördern.

Ebay hat zudem angekündigt, dass man in Zukunft auf die Verkaufsprovision für Privatverkäufer verzichten will. Damit will der Konzern nun noch mehr private Verkäufer zu sich ziehen. Gleiches bezweckte man mit der Abschaffung der Verkaufsgebühren im März 2023. Dadurch ist die Anzahl der von Privatpersonen bei Ebay zum Verkauf angebotenen Artikel um mehr als ein Viertel gestiegen. Auch die Anzahl der privaten Verkäufer, die Angebote bei Ebay eingestellt haben, ist um mehr als 29 % gestiegen.

Ebay Lokal bietet Händlern und Käufern viele Vorteile. Es ermöglicht es Kunden, Produkte in ihrer eigenen Umgebung zu erwerben und lokale Händler und Communities zu unterstützen. Für Händler reduziert es Zeit und Aufwand beim Verkaufen und fördert den nachbarschaftlichen Handel.