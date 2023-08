Werbung

Der Schweizer Online-Händler digitech.ch, der hierzulande mit seinem Shop Galaxus.de vertreten ist, führt in seinen Produktkategorien eine interessante Statistik über die Garantiefallquote und -falldauer. Zwar haben wir solche Statistiken immer mal wieder gesehen, dass ein Händler sie aber dauerhaft als Transparenzmaßnahme aufführt, ist eher selten. Ungern sehen die Hersteller solche Quoten offen zugänglich, denn sie könnten potentielle Kunden verschrecken.

Das hält digitech.ch aber offensichtlich nicht davon ab, eine solche Statistik nun sehr präsentiert und für viele Produktkategorien aufzuführen. Klickt man sich durch die PC-Komponenten, kann man sich schnell ein Bild der Garantiefallquote in den verschiedenen Kategorien machen.

Wir haben uns durch ein paar Kategorien geklickt und wollen ein paar Beispiele nennen. Vorweg sei gesagt: Eine Garantiefallquote im niedrigen einstelligen Prozentbereich ist normal. Wir sprechen hier über eine Dauer der Garantieanspruchs von 24 Monaten und da stellt eine Quote von 2,5 % keinen besonders schlechten Wert dar. Als Betroffener sieht man das sicherlich anders. An dieser Stelle sei zudem erwähnt, dass digitech.ch nur Produkte mit in die Statistik einbezieht, die 300 mal verkauft wurden.

Bei den Grafikkarten sehen wir soweit keinerlei Auffälligkeiten bei der Garantiefallquote, sehr wohl aber bei der Garantiefalldauer. Eine Woche kann sicherlich jeder seine defekte Hardware verschmerzen, dauert es aber länger, wird es ärgerlich.

Bei den PC-Netzteilen gibt es bereits einige Hersteller, die mit höheren Ausfallraten zu kämpfen haben, wenngleich die Garantiefalldauer hier meist recht kurz ist – bis auf eine Ausnahme. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Mainboards, wo alle namhaften Hersteller quasi gleichauf liegen. Die Garantiefalldauer ist meist ebenfalls recht gering.

Speicher und Prozessoren haben offenbar eine extrem geringe Garantiefallquote und meist werden die Fälle recht schnell abgearbeitet – hoffentlich meist zur Zufriedenheit des Kunden.

Was der interessierte Käufer nun mit diesen Daten macht und ob er seine Kaufentscheidung davon abhängig macht, bleibt sicherlich ihm überlassen. Da die Hersteller jedoch meist nicht gerne über ihre Garantiefallquoten sprechen, sind dies für uns und auch für die Käufer sicherlich zumindest nicht uninteressante Daten. Besonders die Garantiefalldauer ist häufig ein Ärgernis und womöglich bei der Kaufentscheidung sogar wichtiger, als die Ausfallquote selbst.