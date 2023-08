Die Verbraucher können so ihr nicht mehr genutztes Smartphone entweder in einem Markt in ihrer Nähe abgeben oder lassen es online bewerten und senden es in der Folge an das Partnerunternehmen Foxway ein. In Abhängigkeit vom Modell und dessen Zustand wird dann der Ankaufwert ermittelt. Für die Wertermittlung müssen dabei nur wenige Fragen beantwortet werden. Beim Smartphone beispielsweise, ob das Gerät ohne Ladegerät funktioniert, das Display und das Gehäuse unbeschädigt sind und ob die Knöpfe funktionieren. Stimmt der Kunde dem Ankaufangebot zu, erhält er im Gegenzug eine MediaMarkt Geschenkkarte oder eine Saturn Gutschein Card für den nächsten Einkauf.

