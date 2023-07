Werbung

Die polnische Spieleindustrie kann ihren Vorsprung an der europäischen Spitze laut dem aktuellen "The game industry of Poland"-Report weiter ausbauen. Dabei werden nicht nur bekannten Game-Blockbustern wie The Witcher, Dying Light und Cyberpunk 2077 Lorbeeren zu Teil. Auch kleinere Titel wie Frostpunk oder das, mit der Rückkehr des Krieges in Europa, schlagartig populär gewordene This War of Mine spielen eine wichtige Rolle beim Belegen einer europäischen Spitzenposition im Bereich Videospiele. Zahlreiche mittelgroße und kleine Studios sollen dabei über 530 Releases pro Jahr zustande bekommen und dabei speziell einen export-orientierten Ansatz verfolgt haben, um so eine solide Position auf dem weltweiten Games-Markt zu etablieren.

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, gibt es in Polen aktuell fast 500 aktive Spieleproduzenten und Publisher, die im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz in Höhe von 1,287 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Polen befindet sich zudem mit über 15 Tsd. Beschäftigten in der Games-Branche (davon ein Viertel Frauen) und einer durchschnittlichen Teamgröße von 31,3 Mitarbeitern an der europäischen Spitze und hat etwa den deutschen Sektor damit merklich hinter sich gelassen. Die Tatsache, dass Polen mit 30 Titeln auf Platz zwei der Steam-Top-200-Wunschliste und damit nur knapp hinter den USA liegt, lässt die dortige Industrie zudem optimistisch in die Zukunft blicken.

Ziel des Berichts ist nicht nur, die wichtige Position der polnischen Spieleindustrie im internationalen Umfeld zu betonen, sondern auch weitere Stärken der dortigen Branche aufzuzeigen, zu denen auch Bereiche wie Vertrieb, Spielelokalisierung, externe Entwicklung, Produktion von Assets oder Qualitätssicherung zählen. Computerspiele, genauer gesagt Gamedev (Videospielentwicklung), ist noch ein relativ junger, dabei aber gleichzeitig einer sich am dynamischsten entwickelnden Zweige der polnischen Kreativwirtschaft. Insofern ist es nicht überraschend, dass sich die Gamedev-Industrie in Polen in den letzten zehn Jahren enorm weiterentwickelt hat.

Der Bericht wurde im Rahmen eines von der Europäischen Union finanzierten Projekts veröffentlicht und enthält dabei aktualisierte statistische Daten und Profile von mehr als 190 polnischen Spieleunternehmen.