Werbung

Twitter hat Konkurrenz bekommen. Doch anders als bei dem bereits etablierten dezentralen Mastodon,steht hinter dem von Mark Zuckerberg eingeführten Threads ein zahlungskräftiger Tech-Gigant, der es versteht seinen neuen Dienst in sein bisher bestehendes Angebot zu integrieren. Einer der sich am wenigsten über die erfolgreiche Einführung eines neuen Kurznachrichtendienstes am Markt freut, ist dabei der aktuelle Inhaber von Twitter, Elon Musk.

Denn das von ihm aufgekaufte Unternehmen steht unter Druck. Nach zahlreichen Entlassungen und massiv eingebrochenen Werbeeinnahmen kommt Threads zur Unzeit für Twitter. Noch dazu hält der Hype auf Threads aktuell an. Derweil haben sich bereits mehr als 100 Millionen Nutzer dort angemeldet. Zwar wehrt sich die erst kürzlich eingestellte Twitter-Chefin Linda Yaccarino aktuell gegen Berichte, wonach der Twitter-Verkehr infolge der Einführung des neuen Konkurrenten stark eingebrochen sein soll. Trotzdem scheint es so, dass die Chefetage bei Twitter zunehmend nervöser wird. Der neue Konkurrent Threads ist offenbar als ernstzunehmende Bedrohung ausgemacht worden.

Insofern überrascht es nicht, dass Twitter mit hastig implementierten Maßnahmen versucht, der Verbreitung von Threads Einhalt zu gebieten. So berichten seit Montag verschiedene Nutzer, dass Twitter anscheinend selektiv Links zur Threads.net-Website in der Twitter-Suche blockiert, wodurch es für Nutzer schwieriger wird, Unterhaltungen auf Threads zu finden oder die Profile von anderen ausfindig zu machen.

Es fiel auf, dass eine Suche mit dem Operator "url:threads.net" keine Ergebnisse mehr lieferte. Üblicherweise würde dieser Suchoperator alle Tweets mit Links zu der angegebenen Website anzeigen. Streicht man hingegen den Operator "url:" heraus, werden zwar Tweets angezeigt, die auf die threads.net-Website oder auf Nutzer verweisen, aber anscheinend nur ohne direkte Links zu der neuen Plattform Threads.

Wann genau das Unternehmen mit diesen Gegenmaßnahmen begann ist nicht ganz klar. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Musk auf Twitter Links zu einer konkurrierenden Website blockiert. Kurz nachdem etwa die Newsletter-Plattform Substack ihre Diskussionsfunktion, Substack Notes, eingeführt hatte, begann Twitter ebenfalls damit, die Links dahin aktiv zu torpedieren.