ChatGPT Plus auch in Deutschland verfügbar

ChatGPT Plus auch in Deutschland verfügbar

Werbung

Wer nach wie vor an dem Chatbot ChatGPT von OpenAI Interesse hat, wird feststellen, dass sich die Situation bezüglich der Verfügbarkeit immer noch nicht entspannt hat. Häufig weist die Website, unter der der Bot erreichbar ist, darauf hin, dass der Dienst gerade überlastet sei.Der Textgenerator wird also nach wie vor stark frequentiert.

Um das Problem mit der Verfügbarkeit zu umgehen, hat OpenAI ein Abo-Modell, ChatGPT Plus, auf den Weg gebracht, welches nach seiner Einführen in den USA nun auch hier zu Lande erhältlich ist. Das kostenpflichtige Plus-Abo gewährleistet für 23,80 Dollar, also umgerechnet etwa 22 Euro, im Monat einen priorisierten Zugang zu ChatGPT. Allerdings wird eine Kreditkarte benötigt, um das Abo abzuschließen. Das Abo ist monatlich kündbar.

Neben der praktischen Eigenschaft nicht mehr mit der Überlastungsmeldung konfrontiert zu werden, gesellen sich auch noch andere nützliche Funktionen. In der Bezahlversion verfügt der Chatbot so neuerdings auch über einen Turbo-Modus und soll deutlich schneller Antworten liefern können, als es die kostenfreie Version bisher ermöglicht. Zudem erhalten Abonnenten früheren Zugriff auf zukünftige Funktionen. Allerdings wird OpenAI diesbezüglich noch nicht konkret. Es bleibt also abzuwarten, welche neuen Funktionen das Unternehmen noch in seinen Bot einbauen wird.

Das Abomodell soll das Unternehmen zusätzlich finanzieren, grundsätzlich sei aber geplant, ChatGPT weiterhin kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Eine gegenteilige Entwicklung wäre auch schwer zu rechtfertigen, arbeitet doch Microsoft bereits fieberhaft an einer Integration der Technologie in seine Suchmaschine Bing. Bereits jetzt können registrierte Nutzer der Suchmaschine die Integration von ChatGPT in Bing in Form eines Betazugangs ausprobieren. Diese geht sogar noch weiter als die bisher veröffentliche Version von OpenAI und kann auch auf aktuelle Informationen aus dem Internet zurückgreifen.